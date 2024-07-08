要咖啡或茶？空姐爆飛機水箱骯髒秘密　仲有1原因空服員都不會飲

請問要咖啡或茶？外國有空姐在網上爆料，不建議乘客飲咖啡或茶等非瓶裝飲料，原因是飛機水箱基本上不會清洗，所以會非常髒，除非遇狀況特殊，否則機組人員也因咖啡機從未清洗，而盡量避免飲用咖啡或茶。該空姐亦教家長1個沖奶小妙招，可要求空服員提供瓶裝水及熱水，將瓶裝水倒入奶瓶中，再將奶瓶放入裝着熱水的杯子裏加熱。



凱特強調飛機上的茶包和咖啡豆，是沒有問題，重點在於所用的水。（GettyImages）

外國空姐凱特（Kat Kamalani）早前在TikTok上，以「千萬別在機上吃這些東西」為題發片爆料，指飛機的飲用水十分骯髒，故坐飛機第1守則就是「永遠不要喝任何非瓶裝或罐裝的液體」。她強調飛機上的茶包和咖啡豆沒有問題，重點在於所用的水。

凱特在影片中續指，因飛機上的水箱只有在破損時才會清洗，且放在廁所旁，因此水箱基本上沒有清洗過，裏面非常骯髒。凱特稱，空服員如非必要，也不會喝機上的咖啡或茶，因為咖啡機也是從未清洗，只有咖啡壺會例行清潔。

凱特又提到，家長乘客如須在飛機上沖奶，1個小妙招可解決用水問題，就是向空服員要求瓶裝水和熱水，以瓶裝水把奶粉泡開，再將奶瓶放入裝着熱水的杯子裏加熱。

雖然早前也有其他空姐發表與凱特類似說法，但內容未被航空公司證實。