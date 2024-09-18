Tesla轉彎不成阻對頭車　司機下車搬石躉　目擊者笑到爆粗：傻X咗

駕車要轉彎並非扭扭軚盤就了事，還要確認彎道是否有足夠空間讓全車通過。日前有網民在社交平台上傳1段影片，看到1名Tesla司機因空位不足以右轉，故下車嘗試挪走放在兩線之間的石躉，其間對頭車的行車線因而被阻。正在拍片的司機看到Tesla司機的舉動後不禁爆笑，直言「黐X線，搬石躉喎，戇X㗎喎真係」、「係咪傻X咗啊？X你老X！哈哈哈哈」。



有Tesla司機因空位不足以右轉，竟下車嘗試將搬走放在兩線之間的石躉。（facebook影片截圖）

不夠位轉彎竟想搬石躉偷位

該名網民在facebook上傳影片，後來片段被轉發至不同群組。該影片長約42秒，見到駕駛白色Telsa的司機正右轉至一半，惟疑因為空間不足，竟選擇下車搬動放在兩行車線之間的石躉，當時正在拍片的另一司機目擊全程，不禁一邊拍攝，一邊爆笑，「黐X線，搬石躉喎，戇X㗎喎真係」、「係咪傻X咗啊？X你老X！哈哈哈哈」。

Tesla司機非常吃力地「搬石」，但未見石躉有大幅的移動。司機後來返回Tesla上，先倒車後再繼續轉彎，最終成功駛離現場，而原本被該車阻擋的行車線回復暢順，片主司機不禁大嘆：「X你老X，終於得啦！」

片段引來網民熱議，有人笑指涉事司機的駕駛技術令人擔憂，又稱片主司機的笑聲最爆笑，「有牌呃返來的！」、「啲笑聲先正」、「Tesla X（司機）真係估唔到」。