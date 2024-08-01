Tesla司機被指油站範圍吸煙　港男公審斥：無腦！　原來另有真相

眾所周知加油站是「不准吸煙」，有港男日前於網上圖文並茂公審1名Tesla司機涉嫌於油站吸煙，擔心會引來爆炸等危險，故斥責對方行為「無腦」，有網民亦批評該司機自私，「食煙緊要過條命」、「佢係咪黐線，好危險」、「佢唔怕死啫，萬一搞到一鑊熟」。



不過有留言就指出樓主公審錯人，甚至質疑「油站同充電站都分唔到」。根據網上地圖顯示，相中地點為赤鱲角南路一充電站，並非如樓主所指的加油站，所以相中男子並非於加油站吸煙，而是在汽車充電站吸煙。



有Tesla司機被質疑於加油站吸煙，但該處原來並非加油站。（FB「馬路的事討論區」圖片）

有港男近日於 facebook 多個群組上傳照片，留言直斥「油站範圍食煙？T（Tesla）車（司機）真的無腦」。相中所示，1名男子左手手持電話，右手則拿着香煙吸食，前方則泊有1輛疑似Tesla私家車，故被質疑於加油站範圍吸煙，樓主擔心會引發爆炸或起火意外，因而貼圖公審。

帖文引來網民譴責相中男子舉動自私，「食煙緊要過條命」、「佢係咪黐線，好危險」、「連基本常識都無」、「佢唔怕死啫，萬一搞到一鑊熟」、「自己架車唔使入油，特登揸架車去油站食煙？」、「唔使勞氣嘅，用滅火桶就得啦」。

涉事地點為赤鱲角南路一充電站，故相中男子並非於加油站吸煙。（網上地圖）

不過有人就指出樓主或公審錯人，「點解唔問下T（Tesla）車點解喺油站」、「邊個油站可以叉電，如果可以叉電，咁食煙危險在邊度呢？」、「油站同充電站都分唔到」。

加油站存有易燃物品，通常都會有清楚告示列明「不准吸煙」，因為一旦爆炸起火，後果不堪設想。不過翻查網上地圖顯示，相中地點為赤鱲角南路一充電站，並非如樓主所指的加油站，所以相中男子並非於加油站吸煙。加上Tesla出產的汽車皆屬電動汽車，只要充電即可行駛，故毋須到加油站入油。

（FB「馬路的事討論區」）