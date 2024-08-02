沙田停車場排隊泊車突遭插隊　Tesla司機睇車cam片仍拒認「打尖」

自律排隊是美德，但近日網上流傳一段行車記錄儀（車cam）影片，片主於商場停車場外排隊等候泊車，卻疑遭1輛Tesla黑色私家車切線「打尖」。片主不滿被插隊，故請停車場職員處理糾紛。惟Tesla司機表示自己「一路都喺呢條線」，甚至在要求即時翻看車cam片後，仍大聲堅稱沒有插隊。不少網民看完影片都認為Tesla司機「打尖」，並批評他「擘大眼講大話」、「睇完cam錯咗都要厚住面皮話無打尖」，亦有網民疑惑「佢係咪唔知條隊尾喺邊」。



有網民表示於沙田新城市廣場停車場外排隊等候泊車，卻疑遭1輛Tesla黑色私家車切線「打尖」。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

片主在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳該段車cam片，並表示「假期新城市廣場排隊入停車場，以後排隊要跟貼啲」。從車cam片可見，事發於7月28日下午2時許，片主當時駛至沙田新城市廣場外，排隊等候入停車場。當時片主跟隨在1輛貼有「Baby in car」（車內有嬰兒）貼紙的本田淺藍色私家車後方，正緩緩行駛並預留一定距離。

不過，在影片第7秒可清晰見到1輛黑色Tesla打右燈，從片主左方快速駛至他車前，插入他與本田藍色車的中間。片主即時響咹示意，不過Tesla仍繼續駛向停車場入口。

之後，片主疑向停車場入口處的商場職員示意，片中可見職員走近片主窗旁與之交談，並被告知黑色Tesla「打尖」。職員於是快步走到Tesla旁與司機對話，然後Tesla司機下車走到片主車旁，反駁「打尖」的指控。

Tesla司機氣憤表示「我喺黃格後面等緊，邊有打尖啊？」，而片主即反駁「你黃格等應該喺我後面㗎嘛，你問後面啦」。Tesla司機怒言「我肯定無打尖！」，雙方你一言我一語爭辯，Tesla司機大聲表示「你睇返車cam！你攞個車cam出嚟啊！即刻睇！」，之後又激動稱「我喺嗰到等咗咁耐你話我打尖？」。

Tesla司機下車理論。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

之後能聽到疑似職員規勸對方，「唔好咁大聲，勞氣無用㗎」。而Tesla司機則堅定表示「我一路都喺呢條線」，並解釋他早在黃格處等候。然而，片主讀取車cam片後，朗聲說出原本排在他前方的藍色本田車牌後，Tesla司機回應「咁咪…都唔係我！」，而片主隨即回應「咪唔係你囉！我排緊隊嗰時，XXXX（前車車牌號碼）嚟㗎嘛」。不過Tesla司機仍堅稱自己無打尖，並表示「佢走咗啦嘛，我喺前面㗎」。網上影片至此結束，未能得知事件結局如何。

影片曝光後，在網上引起極大迴響。不少網民看完影片都認為片中Tesla司機有「打尖」，並批評「人無恥便無敵？」、「擘大眼講大話」、「睇完cam錯咗都要厚住面皮話無打尖」、「死撐！一味以為大聲就係道理」，亦有人好奇表示「佢係咪唔知條隊尾喺邊」。另外，有人就建議樓主上傳「足本版」車Cam片，「放埋後cam 片，睇下佢喺邊飛上嚟」。

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