銅鑼灣驚現2層樓高發泡膠箱！2大叔霸馬路推住走　突倒塌嚇壞途人

搵食艱難，艱難也要搵食！有網民早前上載照片，指在銅鑼灣鬧市看到「奇景」，只見2名大叔推着堆疊至約2層樓高的泡膠箱，在馬路中緩緩行走，人陣仗到仿如在玩雜技，疊得高高的發泡膠箱明顯傾斜，更令人看得驚心動魄。而同一帖文有網民上載影片回應，驚見疑似同一堆發泡膠箱已走到灣仔鵝頸橋街市內，整堆發泡膠箱突然向左傾，出現倒塌情況，令附近的途人驚惶停步。



看到2名大叔苦苦撐着發泡膠的場面，不少網民留言指「見到嚇一跳」、「搵食艱難」，亦有人笑言「以前睇印度好多呢啲相」。



網民上載的相片中，見到發泡膠箱堆疊到約2層樓高，由2名大叔合力以手推車推着，在馬路緩緩行走仿如玩雜技般，場面驚嚇。（Threads圖片）

網民嘆：搵食艱難

有網民早前在社交平台Threads發布相片，拍攝到銅鑼灣鬧市出現令人十分震驚的一幕，有架手推車上堆疊了數十個發泡膠箱的，由2名回收工人推着走在軒尼詩道的馬路上，而發泡膠箱堆疊到約2層樓高，出現傾側搖搖欲墜，而且霸佔了車路上，行為相當危險。

帖文引來網民關注，有人在留言區上載影片，拍到疑是同一批發泡膠箱被推到灣仔鵝頸橋街市，現場有不少街坊在買餸街，其後整幢發泡膠箱突然向左傾，「我咁啱影到佢跌低嗰一刻」，當發泡膠箱倒下時，附近的途人也被嚇得停下腳步。

連番的驚險場面引來不少網民留言，「見到嚇一跳」、「搵食艱難」、「冧落嚟就好笑喇」。有人更笑言「遲啲高過IFC」、「以前睇印度好多呢啲相，而家香港都「進化」緊」。

網民解釋「發泡膠山」原因

有網民則解釋這種現象的成因，「係超市訂太多貨喇」、「佢哋係發泡膠回收商，香港一直都有，一次過推咁大量，係因為街市每日都掉好多發泡膠箱」，也有網民指一向都有發泡膠箱回收，不用大驚少怪，「唔係一直都有㗎咩？」，有人回應，「有，但無咁誇張」。

環境局：重用發泡膠箱較即時回收好

環境及生態局局長謝展寰在今年5月的立法會會議上回覆查詢時表示，由於發泡膠重量輕但體積大，大量發泡膠即使經回收處理後，亦只可製成少量塑膠原料，物流和回收運作成本高。加上發泡膠廢物多已被污染或夾雜其他雜質，所以發泡膠的回收效益相對低，從環境效益角度出發，重用發泡膠箱較即時回收好。

局長謝展寰續指，政府通過不同策略處理發泡膠廢物問題：（一）源頭減廢，例如禁止銷售或供應發泡膠餐具、鼓勵電器供應商減少使用發泡膠包裝物料；（二）鼓勵重用，例如裝載蔬菜水果等的發泡膠箱；（三）提供回收途徑，例如透過「綠在區區」設施回收發泡膠產品。

至於未能重用或回收的發泡膠，食環署、漁護署和魚類統營處分別在全面翻新後的街市和批發市場設置冷壓機，將未能重用的發泡膠箱進行在地回收和循環再造。而環保署正建設位於石鼓洲旁興建中的I･PARK1，是香港首個現代垃圾焚燒發電設施項目，主要接收西九龍廢物轉運站以海路運輸的都市固體廢物，包括發泡膠廢物，轉廢為能，預計每日可處理3,000公噸的都市固體廢物。