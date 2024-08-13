走塑｜甘蔗飲管碎裂　包裝寫明勿丟入回收桶　網民批︰邊忽環保？

近年世界各地提倡「走塑」，積極用其他物料代替塑膠，包括飲管，但材質不時引來各種質疑，甚至負評。台灣1名女生在網上發文表示，之前購買了甘蔗飲管一直沒有使用，近日正想使用時，驚見「已經原地分解了」，只見甘蔗飲管全部變得破碎，完全無法使用，而包裝袋更註明因台灣沒有生分解掩埋場，故屬一般垃圾，「勿丟入回收桶」。



網民笑言「這真的是換個方式浪費資源」、「我支持環保，但很多所謂的環保材質，其實是瑕疵品，但賣精品價格」，亦有人留意到甘蔗飲管使用聚乳酸（PLA），需在特定條件下才能被分解，「只是碎掉，沒辦法真的像一般植物一樣分解掉」。



甘蔗飲管寫明成份有甘蔗纖維和聚乳酸（PLA），同時寫上台灣沒有生分解掩埋場，故屬一般垃圾，「勿丟入回收桶」。（facebook專頁「台東 琪琪親子民宿 」圖片）

樓主在其facebook專頁「台東 琪琪親子民宿」上載相關照片，可見甘蔗飲管寫明成份有甘蔗纖維和聚乳酸（PLA），可抵受到-20°C至50°C，「建議於8個月內使用完畢」，而且寫上因台灣沒有生分解掩埋場，使用後應丟入一般圾垃，「勿丟入回收桶」。

樓主表示之前購買甘蔗吸管，剛才想拿出來使用，就發現「已經原地分解了」、「真的是環保材質」，照片可見，袋內所有甘蔗飲管都已碎裂，根本不能使用。

袋內所有甘蔗飲管都已碎裂，根本不能使用。（facebook專頁「台東 琪琪親子民宿 」圖片）

帖文引來網民留言討論，指出「其實只是碎裂，還是塑膠啊，而且變得更細小更難處理，其實更不環保」、「全部壓一壓，壓碎，舒壓一下吧」、「包裝上面寫只能丟垃圾桶，到底哪裡環保？」。有些網民則提出一些更環保的飲管物料，包括通心菜、意粉、脆笛酥等等，更有人打趣說樓主可以廢物利用，「用一碗水熬成三碗水的甘蔗汁」。

（facebook專頁「台東 琪琪親子民宿 」）