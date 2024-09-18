港鐵大叔這樣用手機　港女質疑偷拍PO相公審　真相曝光風向大逆轉

【偷拍】在港鐵使用手機就有「偷拍」嫌疑？有港女於社交平台發相發文，指相中男子反手拿着手機，舉動奇怪，質疑他在偷拍站在旁邊的短裙女子，於是拍下照片上網公審。帖文引來網民熱議，之後有聲稱是該男子女兒留言解釋，「佢每日返工個時間join緊ZOOM meeting，可能角度令大家誤會了」，又說如果樓主當時有當面求證，相信能減少誤會。



事件隨即風向逆轉，大批網民要求樓主道歉，「黐X線，又屈人偷拍」、「如果你無任何證據證明人哋偷拍，你可能要同人哋道歉」，惟樓主未有認錯，反而留下1句「夠膽叫你爸去報警，佢影過一幅相delete咗警察都會搵到」。



網民見樓主態度強硬，紛紛炮轟「仲咁X寸」、「係咪叫俾人屈偷拍嗰個報警？佢傻X咗？」。樓主最終刪去帖文，但網民已截圖繼續轉載「鬧爆」，又認同相片男子的女兒所言，如有疑問最好當面提出質疑，「係偷拍當面拉人，係冤枉就唔使畀人公審」。



有港女於社交平台發相發文，指港鐵車廂內有男子反手拿着手機，舉動奇怪，質疑他在偷拍站在旁邊的短裙女子。（threads）

港女公審港鐵大叔疑偷拍

該港女於社交平台threads發相發文，留言「反手hold住部電話做乜？周圍望終望到我了」。

相片見到，樓主拍下對面坐在貼近玻璃座位上穿紫色衫男子，男子戴着口罩及無線耳機，背囊放在大腿上，左手則放在背囊後方，未能看到正在做什麼。男子旁邊有1名穿短裙年輕女子背靠玻璃而站，相信樓主所指是男子涉嫌偷拍相關短裙女子。

有港女於社交平台發相發文，指相中男子反手拿着手機，舉動奇怪，質疑他在偷拍站在旁邊的短裙女子。（threads）

男子女兒澄清無偷拍：正參與網上會議

帖文引來網民熱議，之後有女網民聲稱是相中男子的女兒，澄清當時父親正在用手機參與網上會議，沒有偷拍，「呢個係我爸爸，佢每日返工個時間join緊ZOOM meeting，可能角度令大家誤會了」，又說如果樓主當時有當面向其父親求證，而不是出threads公審，「相信定能減少誤會」，該名女網民更出示手機截圖，證明其父親的確在進行ZOOM meeting，時間顯示為24分鐘。

有女網民聲稱是相中男子的女兒，澄清當時父親正在用手機參與網上會議，沒有偷拍。（threads）

聲稱是相中男子女兒的女網民，上載手機畫面截圖證明父親當時在參與網上會議，沒有偷拍。（threads）

港女拒道歉：夠膽叫你爸去報警

面對女網民理直氣壯且有手機截圖為證，網上風向隨即逆轉，大批網民要求樓主道歉，「黐X線，又屈人偷拍」、「如果你無任何證據證明人哋偷拍，你可能要同人哋道歉」、「道歉未？」。惟樓主未有認錯，反而「挑機」說「夠膽叫你爸去報警，佢影過一幅相delete咗警察都會搵到」。

樓主未有認錯，反而「挑機」說「夠膽叫你爸去報警，佢影過一幅相delete咗警察都會搵到」。（threads）

港女遭被網民圍攻終刪帖

網民見狀群起狙擊發文的樓主，「仲咁X寸」、「係咪叫俾人屈偷拍嗰個報警？佢傻X咗？」、「被迫害妄想症？」最終樓主刪去帖文，但網民已截圖繼續轉載「鬧爆」，「做咩del post」、「淆底？」。