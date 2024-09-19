下周有風？歐美氣象預測再有熱帶氣旋+路徑 天文台料吹咁多級風
撰文：布萊恩
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／貝碧嘉／貝碧佳／普拉桑／蘇力／HKO／GFS／ECMWF／ICON】天文台表示，熱帶氣旋蘇力會在明日移入越南內陸並逐漸消散，同時，熱帶氣旋普拉桑會橫過華東並逐漸減弱。
不過美國全球預報系統（GFS）及德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，下星期一至二（9月23日至24日）南海會再有1個熱帶氣旋靠近，其中GFS預測會從東往西移動，在香港東面揭陽市陸近登陸；ICON則預測該熱帶氣旋會從西面向東面移動，在香港西面沙堤附近登陸。
不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，暫未見到相關趨勢。
而根據本港天文台九天天氣預報，香港未來9天都有幾陣驟雨，暫時星期日及星期一（9月22日至23日）最高吹6級風。
天文台表示，熱帶氣旋蘇力會在明日移入越南內陸並逐漸消散，同時，熱帶氣旋普拉桑會橫過華東並逐漸減弱。
GFS、ICON預測南海下周再有熱帶氣旋
即睇GFS最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼
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不過美國全球預報系統（GFS）及德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，下星期一至二（9月23日至24日）南海會再有1個熱帶氣旋靠近，其中GFS預測會從東往西移動，在香港東面揭陽市陸近登陸；ICON則預測該熱帶氣旋會從西面向東面移動，在香港西面沙堤附近登陸。
即睇ICON最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼
不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，暫未見到相關趨勢。
即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼
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天文台：未來9天有幾陣驟雨
而根據本港天文台九天天氣預報，香港未來9天都有幾陣驟雨，暫時星期日及星期一（9月22日至23日）最高吹6級風。
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