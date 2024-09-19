最慘六合彩│港男「差少少」中三獎：係咪咁X黑？　網民︰準時返工

【六合彩／金多寶／最慘六合彩】今年中秋節（９月17日）的六合彩中秋金多寶頭奬基金達8000萬元，中獎號碼分別是5、18、21、24、27、44，特別號碼是10，頭獎1.5注中，每注獎金50,366,360元；二獎則有4.5注中，每注獎金1,522,180元；三獎有251注中每注獎金72,770元。



中六合彩的確令人羨慕，但與中獎號碼擦身而過就使人唏噓。有港男分享自己投注紀錄，投注號碼分是5、18、20、25、26和30，結果只中2個號碼，另外有3個號碼則如中獎號碼相差1位數，結果連本金都收不回，慨嘆「老實講，好唔開心」，甚至爆粗「係咪咁XX黑？」。大量網民留言安慰，「下期加油」、「明天準時返工」、「當做善事捐錢畀馬會」。



樓主其中1注就是5、18、20、25、26和30，僅中2個號碼，另外有3個號碼則如中獎號碼相差1位數，結果連本金都收不回。（Threads圖片）

樓主猛呻：好唔開心

六合彩Mark Six於中秋節當晚（9月17日)進行金多寶攪珠，其後有港男在Threads分享自己購買2注號碼，每注10元，其中1注是5、18、20、25、26和30，僅中2個號碼，另外有3個號碼則如中獎號碼相差1位數，結果連本金都收不回。樓主沒有展示另1注的號碼，但如果沒有買獎，即損失20元本金，樓主不禁大呻「老實講，好唔開心」、「係咪咁XX黑？」。

有網民分享自己同樣與中獎號碼擦身而過。（Threads圖片）

有網民分享自己同樣與中獎號碼擦身而過。（Threads圖片）

如果樓主選的號碼中正攪珠號碼，即可中5個字獲得三獎，獎金達72,770元，如今與奬金擦身而過，難免氣憤。這則「最慘六合彩」帖文引來網民留言，有人潑冷水指差1估號碼「講咁多，咪即係唔中囉」、「開隔籬」、「六合彩永遠都係咁，已經戒咗」、「每次都會買到六個字，但每次都分散買飛」、「我買固定號碼，成日都係開隔離號碼，好似避開我啲號碼咁」。

（Threads）