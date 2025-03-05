台女「凌晨4點叫外賣員上門做1事」　萬人按贊：這個人是天使！

許多人都喜歡利用外賣來解決三餐，甚至還有民眾會請外賣人員幫忙做其他和送餐無關的服務。



有一名女網友凌晨4點還叫外賣，但她並不是因為肚子餓想吃東西，而是家裏出現蟑螂，讓她嚇得只能請外賣人員來幫忙處理。

一名女網友凌晨四點叫外賣員上門打蟑螂，引起熱議。（Threads截圖）

點圖放大看相關照片：

這名台灣女網友在Threads貼出和外賣人員的對話擷圖，只見凌晨4點多時，她發現家中出現蟑螂，因為實在太害怕了，只好利用外賣平台點了超商的飲料，等外賣人員抵達時，她再發訊息詢問對方是否可以上樓幫忙打蟑螂，而自己點的飲料可以送給對方喝，並且會再給100元（台幣，下同）小費。

這樣另類的要求，外賣員也爽快答應，從照片中可看到穿著白色衣服的外賣員站在廁所外協助抓蟑螂，原PO也將畫面拍下，並無奈地說：

凌晨4點請外賣員幫忙打蟑螂，有夠荒謬。

貼文也吸引逾萬人關注：

「天啊！這個人是天使」

「女生的話建議還是要小心一點，畢竟外賣員是什麼樣的人我們不知道」

「下次有需要可以PO在打工網上，應該滿多人應徵的」

「是我直接給500，會打蟑螂的男生真的難遇到」

「原來外賣是萬能的」

「好像很好賺」

「太拚了吧！凌晨四點居然還有人在跑外賣」

「再過不久，外賣就會有打蟑螂收費服務了」



還有網友分享請人幫忙的經驗：

「100超少！以前ptt打工版也有人在徵打蟑螂，大部分都給500，我有找過一次，超多人應徵」

「妳撿到便宜了，我上次請跑腿來打一次500」

「我同事不知道上網哪找，半夜打蟑螂500塊」

「我有請警衛幫我打過，真的是走投無路不管三七二十一了」

「我真的曾經剛好叫了外賣，那時沒疫情可以送到家門，但一個人抱著孩子拜託他幫我打，真的沒辦法了，超感謝那個好心外賣員」



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