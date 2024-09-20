外賣平台普及，點外賣成為許多人的日常，不過在平台上你會留下本名嗎？



一名網友近日在Dcard上發文詢問，表示自己在外賣平台都是留下本名，朋友見狀卻勸她改掉。

她困惑上網詢問，網友都是使用暱稱，還是和她一樣？貼文曝光，不少人回覆自己的名稱，還有網友拿自身例子急勸原PO快換掉。

網上訂外賣「千萬別用真名」？女網友分享驚悚真人真事：非常噁心（01製圖）

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原PO表示身邊人包含她自己叫外賣或叫車幾乎都是用本名，不過最近跟朋友剛好聊到這件事，朋友認為這樣不太安全，叫她改成英文名字或一個假名。

她好奇問網友：「大家是用真名還是假名居多？」

除了也使用本名的網友紛紛回覆，還有不少人分享自己的假名：

「我的是姓氏加小姐，不透露姓名也方便稱呼」

「我都用美少女戰士」

「我改成那種菜市場名的假名」

「我用我家貓的名字」

「我會改成不同的字，但也看過朋友用假名」



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貼文下還有網友分享自己朋友用本名的驚悚故事，她拜託大家不要用本名：自己6年前在交友軟體遇到噁男外賣員分享他送餐遇到很漂亮的女大生，還跟她詳細敘述對方的住處和穿著打扮，用名字肉搜之外，還跟蹤她，在她住處樓下蹲，沒想到那個女生居然是自己10年以上的好朋友，網友忍不住直呼：

這件事真的非常噁心。

不過也有外賣員出面求饒：

「拜託別用假名或英文，看不懂也不一定找得到人」

「只想趕快送完這單接下一單」

「不反對客人用假名，但是拜託請用一個同事知道的假名」



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努內斯（Maressa Nunes）曾是健美運動員，長相姣好，卻被打至眼窩、下巴和鼻子骨折，臉部腫脹到面目全非。（IG@alwaysbeyoucrisley）

努內斯（Maressa Nunes）曾是健美運動員，長相姣好，卻被打至眼窩、下巴和鼻子骨折，臉部腫脹到面目全非。（IG@alwaysbeyoucrisley）

努內斯（Maressa Nunes）曾是健美運動員，長相姣好，卻被打至眼窩、下巴和鼻子骨折，臉部腫脹到面目全非。（Facebook@Maressa Nunes）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】