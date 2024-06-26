一般人對於富翁的印象都是開好車、住好房、吃好料。但其實有錢人常常養成省錢的習慣。



像股神巴菲特（Warren Buffett），至今仍住在1958年買的老房子，比爾‧蓋茨（Bill Gates）甚至戴數十港元的手錶。

而且這些有錢人處處都會省，包含餐廳吃東西會打包，透過小細節省起來，養成良好的致富關鍵。

反而是有錢人食飯才打包？成功人士還有這些小習慣

7個有錢人小習慣：會穿這種衣服去做Gym 叫外賣食物會這樣做（01製圖）

39歲菲裔美籍的喬伊近234萬港元債務，靠著頭腦創業還清債務，甚至坐擁上千萬港元財產。（IG@bernadebtjoy）

喬伊分享了7個成功人士省錢小習慣（IG@bernadebtjoy）

點圖放大閱讀：

+ 16

「買菜跟買肉，比較屬於飲食健康的範圍，為了追求比較好的品質，以及食品安全，反而這塊是不會省的。」談著幫成功人士規劃菜單的過程，服務過不少企業主的營養師阿江，對於成功人士的大小要求了然於心，雖然擁有大量財富，但其實在個性養成上，這些高薪族群，有著自己的一套風格。

接近50歲以上，男性的話可能開一部豪華車，女性的話可能會手拿一個名牌包，除此之外穿著都很素色，主要給人家的感覺都是整潔乾淨，講話輕聲細語比較低調，做任何事情都很自律，當然這也包含飲食。

樸實低調，甚至選擇節儉路線，是多數高薪成功人士的的標配，其實這是他們長久以來的習慣。

根據美國媒體報導，一位39歲菲裔美籍的女性喬伊（Bernadette Joy），曾經扛著30萬美金，約莫近234萬港元債務，靠著頭腦創業還清債務，甚至坐擁上千萬港元財產，但其實生活習慣也很重要。

【延伸閱讀】名牌店店員如何一眼分出有錢人和「運吉窮人」？關鍵在於這三個字

【延伸閱讀】名牌店店員如何一眼分出有錢人和「運吉窮人」？關鍵在於這三個字

點圖放大閱讀：

+ 18

營養師阿江續指：「雖然在飲食上面，有著不同的偏好跟習慣，但他們都非常的在意體態，所以會有三點：第一盡可能選擇原型食物；第二進食的量會有所控制；第三會避免過多的加工食品和糖分。當然他們也是非常享受美食佳餚的，所以在食物的質量上，會更重視質來大於量，這或許跟他們個性上的自律有關。」

心理衛生教育醫生楊聰財也表示：「成功的人士富翁等等，他們在飲食上面，不一定會去挑最貴的東西，因為它反而不營養，比如說我們有一些善用的青菜水果，他是很營養但是又不貴，所以這些人他比較偏重要食用的狀況，然後不追求一定要是最頂級的東西。」

就以美國這位喬伊的案例來看，有省錢七個習慣：

一是選擇超市較便宜的肉，選擇便宜的部位或者特價時段購買；

二是會帶走酒店提供的備品；

三是會把外賣容器留下，清洗之後再利用；

第四是會把美容用品用到最後一滴；

第五是點餐會看價格；

第六會保留高品質的購物袋；

第七會穿免費贈送的T恤上健身房。



透過這些小地方省錢，還清高額負債創造千萬財富，維持這些節儉習慣之餘，幫助喬伊更擅長管理預算買車買房，每一筆都精打細算。

【延伸閱讀】向有錢人學習儲蓄方法：唔會郁啲就「賞勵自己」 小數目更應該慳

【延伸閱讀】向有錢人學習儲蓄方法：唔會郁啲就「賞勵自己」 小數目更應該慳

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 23

人力銀行業者黃若薇便指出：「他們其實透過許多方法，像是蒐集折價券，甚至是在家自己煮比較多，用一些邊角料等等的，這樣的習慣當然也會讓他們在後面退休生活上，可以比別人更悠閒舒適，因為他的需求跟慾望沒有這麼大。」

有錢人低調省錢案例還不少，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）不迷戀奢華名車，他開的車是福士，3萬美金，23萬港元左右；股神巴菲特仍住在1958買的老房；比爾蓋茨甚至戴數十港元的手錶；美國身價50億美金的大學教授薛瑞頓（David Cheriton）餐廳吃飯會打包食物當隔天午餐。

心理醫生分析，低薪階層的人因為心理因素，反而花錢買高價物品如名牌手袋、高價車，滿足慾望，享受看似有錢的感覺；高薪階層反倒較為低調，不喜歡處處顯露財富，甚至養成不少節儉習慣，兩者成了鮮明對比。

【延伸閱讀】理財｜韓國瘋傳「8個讓你變窮人的習慣」 網民嘆這一點無法戒掉

【延伸閱讀】理財｜韓國瘋傳「8個讓你變窮人的習慣」 網民嘆這一點無法戒掉

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 15

楊聰財解釋：「行的部分，合理的購車，或者是善用交通工具，包括公共交通工具，這些都能使他開源節流，省下很多金錢，也善用人際關係去取得很多的社會支持跟資源，常常抱持著學習的態度，對自己又充滿自信又存著謙卑，這樣子的話能夠在身邊得到很多資源，事半功倍的運用，達到成功以及致富的目的。」

積沙成塔，節儉美德，除了賺錢拓源之外，這些富翁的小小習慣，成就了財富人生關鍵。

延伸閱讀：

吃宵夜怕睡不著？4大原則「助眠這樣吃」 1姿勢更好入睡

【本文獲「TVBS」授權轉載。】