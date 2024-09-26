港男人肉擋巴士！追唔到城巴霸路擋車　司機報警後續全網傻眼鬧爆

趕時間要用生命追巴士「人肉擋車」？有男乘客於社交平台發布相片，指有港男追巴士不果，竟大力拍門累巴士急停，還趁紅燈走到巴士車頭「人肉擋車」，阻擋巴士開行，並怒目凝視司機。雙方僵持10分鐘，司機報警，又示意其他乘客轉乘另一巴士離開，詎料擋路港男趁機跟乘客一同走上該輛巴士離開，令樓主感嘆「（港男）係乘機笠水！咁樣阻住真係好冇品，又唔係冇車搭」。



事件引來網民熱議，紛紛狠批擋車港男自私行為極離譜，「黐X線，真係唔怕死㗎喎！幾趕時間都唔係咁㗎，下化？」、「垃圾中嘅垃圾」。



有港男追巴士不果，竟大力拍門累巴士急停，還趁紅燈走到巴士車頭「人肉擋車」，阻擋巴士開車。（Facebook群組「西環變幻時」）

港男追車不果「人肉擋巴士」

有男乘客於Facebook群組「西環變幻時」發布相片，留言「追唔到巴士，就趁紅燈嗰陣走去巴士前阻住晒做咩啫」。

從相片見到，當時天色已黑，樓主乘搭的城巴駛到嘉安街燈位位置，而巴士前方站着1名戴帽後生港男，正怒目凝視司機，阻擋巴士開車。樓主補充，「其實架車已經郁咗㗎啦，但司機突然急停，係因為圖中嘅男士係咁大力拍門。咁啱又紅燈，佢就衝咗前面擋住架巴士唔畀走」。

相片見到，當時天色已黑，樓主乘搭的城巴駛到嘉安街燈位位置，而巴士前方站着1名戴帽後生港男，正怒目凝視司機，阻擋巴士開車。（Facebook群組「西環變幻時」）

樓主表示，雙方僵持約10分鐘，司機報警處理，此時司機見到有另1架巴士，就叫其他乘客轉車離開。詎料該港男竟趁機跟乘客一同上車離開，令樓主大嘆，「係乘機笠水！咁樣阻住真係好冇品，又唔係冇車搭」。

網民批離譜自私

事件引來網民熱議，批評該港男離譜自私，「黐X線，真係唔怕死㗎喎！幾趕時間都唔係咁㗎下化？」、「行為危害其他使用者」、「如果追唔到巴士，建議搭的士啦」、「無喺巴士站等車緊係上唔到啦，次次都咁好彩咩」、「垃圾中嘅垃圾」。

也有網民指出，巴士司機未必看到乘客「追巴士」，「我有朋友做車長。佢哋出車望鏡，未必望到你。大家位置唔同有難處，如果做過車長嘅就明白」。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞等，違者可處5,000元罰款及監禁6個月。（資料圖片）

阻礙巴士操作可罰5,000元監禁半年

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力、故意阻礙司機望向道路或交通視線、阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞等，違者可處5,000元罰款及監禁6個月。