鐵騎士停馬路等轉燈！婦人突搭訕求認識　1句笑瘋全網：人帥真好

如此直白的搭訕方法，果真令人招架不住！台南有男子駕駛電單車，停在燈口處等候轉燈，1名橫過馬路的女子途經時，突然折返詢問他：「要不要來認識啊，生一下小孩啊？」嚇得他馬上拒絕，「不要吧」。相關行車紀錄片段及後被網民上傳到社交平台，引來熱烈討論，有人笑稱「是多帥才能一見鍾情」、「愛情來的太快，就像龍捲風」、「不用轉角，過馬路就可以遇到愛」，有人則調侃事主，「男生要好好保護自己」、「人帥真好，這是不是也是種困擾！」



高雄有婦人過馬路時，突然詢問停下等燈的鐵騎士要不要和她生小孩。（FB「爆廢公社」影片截圖）

過馬路女子對鐵騎士發出「愛的邀約」

台灣媒體報道，台南高雄日前發生離奇搭訕事件，有女子橫過馬路時，突然向停下等燈的鐵騎士發出「愛的邀約」，詢問對方要不要和她認識，更談及到生小孩話題。該鐵騎士的行車紀錄片段被網民轉發到Facebook群組「爆廢公社」，片中畫面所見，當時鐵騎士駕駛着電單車，駛經高雄中山區路上，並停在燈口處等候轉燈，前方1名疑似行動不便的婦人則在其前方，從左邊橫過馬路。

該婦人向右看了鐵騎士一眼後，突然折返詢問他：「要不要來認識啊，生一下小孩啊？」突如其來的邀約嚇得鐵騎士馬上回絕，顫抖地回覆「不要吧」。婦人被拒後隨即收起臉上笑容，沒有繼續打擾，轉身往右方離去，片段至此告終。

網民笑稱：人帥也是種困擾

片段曝光後引來網民熱議，不少人都覺得事件離奇又爆笑，「是心動啊！眼神躲不掉」、「是多帥才能一見鍾情」、「想知道騎士當時的表情？」、「不用轉角，過馬路就可以遇到愛」、「像這樣的愛情讓我苦惱」、「愛情來的太快，就像龍捲風」、「有缺（另一半）的話記得多去路上等紅綠燈，搞不好會等到愛情」、「以生小孩為前提下的交往」、「她忘了說阿姨很有錢」、「雖然機會難得，但我還不餓」，又戲稱「性別對調現在已經在警察局做筆錄了」。

有人就趁機調侃該鐵騎士，「男生要好好保護自己」、「人帥真好，這是不是也是種困擾！」、「多年後，你可能對着電腦螢幕擦拭着時，才後悔你錯過了上天賜給你的好姻緣！」、「你說了『不要…吧』，感覺有猶豫一下，要不然試試看？」、「右前方就是旅館，可以的」。

當地警方指片中行為涉違法

高雄新興分局中山所長李啟南指，於交通頻繁之道路，嬉遊足以阻礙交通，可處罰新台幣500元罰款（約120港元），若在車道上進行銷售推銷，發送廣告等行為，可處罰300至600元罰款。警方同時提醒，只要在道路上嬉遊，妨礙交通就會被罰，也不能隨便進行銷售或推銷，民眾切勿如片中過馬路的路人，一時興起就站在路中攀談。

（綜合）