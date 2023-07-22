幫女騎士做1事獲紙條盼聯絡　台男超驚喜：活了19年第一次被搭訕

俗話說「好心有好報」，台灣一名男網友日前外出吃飯，在找車位的時候因為協助一名女騎士移車，沒想到對方除了送飲料之外，還留紙條想和他加line交朋友。



讓他又驚又喜，貼文也讓不少人看了笑說，以後路上可能會有很多男生搶著幫女生移車。

按圖看清事發經過、紙條內容！👇👇👇

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這名男網友在Dcard以「活了19年第一次被搭訕，成就達成」為題發文，他說日前騎電單車出去吃午餐，但找車位卻找好久，這時他看到一名女騎士疑似要離開了，於是趕緊騎過去準備搶位子，沒想到對方只是停不進去。

雖然當天非常炎熱，但原PO還是抱著助人為善的心情，下車幫這名女騎士移車。等到吃完飯後準備去牽車，他看到電單車上放了一瓶飲料和紙條，原來這是那位女騎士為了感謝原PO幫忙移車所給的飲料，上面還寫著「既然有緣，如果你願意的話，可以加line認識一下」。

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原PO笑說常認為自己明明長得蠻帥的，怎麼都沒被搭訕過，如今終於達成成就了，不過他事後也表示沒有去加對方的line，也好奇男生被搭訕的比例有多少？

貼文掀起眾人熱議，「以後路上會常常看到男生在移車」、「結果加完後是直銷保險」、「加你第一句話就是：我是做投資的，哥哥是做什麼的啊？」、「幫移車的男生真的好暈」、「可惡啊，我都遇到大叔和阿北（伯）幫我移車」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「我移了車無數，卻沒有這樣的待遇，果然顏值還是需要的」、「我有一任男友就是幫我喬車後交往的，當時真的是被煞到」、「我之前也有幫人家喬車位，而且不止一次，但沒有人跟我要line過」。

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