港鐵無讓座！港女遭抱小孩大媽狂單打博讓座　1原因唔讓獲網民撐

讓座問題經常在網上引起討論。有港女早前在社交平台上發文，指坐港鐵時有個抱住小朋友的大媽，站在她與家人的座位前，語帶相關的說「唉，而家香港人邊會讓畀你㗎？」、「無啦，抱住小朋友都唔會讓」，讓樓主感到十分反感。她認為大媽單單打打的說話十分難聽，「你唔出聲我都可能會諗下企喺度畀你坐」，加上她正值生理期不適，而家人其實已拿了長者咭，只是樣子生得後生，所以她們沒有讓座給婦人。



帖文一出，引來不少網民熱議，有人撐樓主，不要輕易被情緒勒索，「俾我聽到一定XX個阿嬸，你哋脾氣好」，「會講得出呢啲嘢嘅都唔方有需要得去邊，有冇得坐根本冇分別，咪繼續講，反正我死都唔會讓座畀呢啲人」。也有不少網民大呻有類似經歷，「都試過有一次有個婆婆用支柺杖篤我隻腳叫我讓座，冇錯，我係讓畀佢，但我『唔小心』踩咗佢一腳，仲要幾大力下，諗返起一係唔讓，一係踩多兩腳」。



樓主指坐港鐵時有位大媽抱住小朋友，走到她的座位前面，語帶雙關單單打打博讓座。（資料圖片）

有港女在Threads上發文，指她與家人一起乘坐港鐵，其間有位大媽抱住小朋友，走到她的座位前面，語帶雙關不停地說「唉，而家香港人邊會讓畀你㗎？」、「無啦，抱住小朋友都唔會讓」，讓樓主感到十分反感。

樓主又指大媽單單打打的說話十分難聽，「你唔出聲我都可能會諗下企喺度畀你坐」，加上她當時正值生理期不適，而家人其實已拿了長者咭，只是樣子生得後生，所以她們沒有讓座給大媽。

樓主對大媽的行為感到十分反感，加上自己身體不適而沒有讓座。（資料圖片）

帖文引來不少網民熱議，不少人撐樓主，不要輕易被情緒勒索，「俾我聽到一定XX個阿嬸，你哋脾氣好」，「會講得出呢啲嘢嘅都唔方有需要得去邊，有冇得坐根本冇分別，咪繼續講，反正我死都唔會讓坐畀呢啲人」、「有相似經驗，都係無讓，想坐或者有需要可以主動問人。單單打打咁精靈，就唔好搞啲真係有需要嘅人啦」。

不少人也大呻有類似經歷，「試過有老人家想坐我個位但對我單單打打，話咩而家啲後生見到老人家都唔讓㗎！（擺X明畀說話我聽）好！咁我成全你，我偏偏唔讓，坐到總站先落」、「都試過有一次有個婆婆用支柺杖篤我隻腳叫我讓座，冇錯，我係讓畀佢，但我『唔小心』踩咗佢一腳，仲要幾大力下，諗返起一係唔讓，一係踩多兩腳」。

不少網民也撐樓主，贊成不應向他人的情緒勒索屈服。（《金秘書為何那樣》劇照）

也有人因需要而坐關愛座，卻感到無形壓力，「咩就係，我前排做完開刀手術，我坐關愛座都覺得有人望住我」、「我媽成70歲人，染個頭後生少少，啲人都要覺得佢可以讓。X你佢個膝頭哥痛你唔知啫」。

亦有網民認為「我身為媽媽都唔會要求人哋讓座，人人都有畀車費，上車先當然有權坐」、「我自己都有小朋友，但覺得小朋友對腳就係用嚟企、行路、跑步、活動，仲有好多阿媽都話小朋友要放電，咁企幾個站有幾攰，習慣咗一上車就有人讓位，第日都會用咁嘅方式要人讓座，身教差」。