行李篋顏色別選錯！航空公司提醒「這3種顏色」要避免：易有麻煩

出外旅行有諸多事情要留意，原來連挑選行李篋的顏色也是一大學問。歐洲第一大廉航「瑞安航空」（Ryanair）日前就提醒旅客，要小心行李篋的顏色引起麻煩。原來因為大部份人都選用黑色、海軍藍或灰色的行李篋，故容易產生混淆，甚至發生被其他旅客誤認拿錯行李的事件。因此，在選購行李篋時要盡量避免上述3種顏色。



「瑞安航空」（Ryanair）日前發出聲明建議旅客盡量避免選用黑色、海軍藍或灰色的行李篋。（GettyImages）

選用黑色、海軍藍或灰色易誤認拿錯

綜合外媒報道，歐洲廉價航空「瑞安航空」（Ryanair）曾發出聲明建議旅客盡量避免選用黑色、海軍藍或灰色的行李篋，因為絕大多數人都使用上述顏色的行李篋，故或因過於常見而產生混淆，甚至發生被其他旅客誤認拿錯行李的事件。

聲明中指「讓您在傳送帶上更容易找到托運行李，特別是如果您的行李是黑色、海軍藍或灰色（99.9% 的人口都是如此）」，瑞安航空建議旅客令行李篋增加辨識度，「如在手柄上添加彩色行李標籤或絲帶，以免行李抵達時出現混亂」。

由於大部份人都選用黑色、海軍藍或灰色的行李篋，故容易產生混淆，甚至發生被其他旅客誤認拿錯行李的事件。（GettyImages）

填寫行李標籤亦大有學問

除增加辨識度外，如果旅客擔心遺失行李，加上行李標籤還可以幫助機場工作人員幫忙識別行李，並在其遺失時安排歸還。但要注意的是，行李標籤不宜填寫過多私人資訊如護照號碼、住址等，只需寫上全名、聯絡電話及電郵地址，方便職員聯絡。

妥善準備證件副本

瑞安航空又建議旅客影印身份證、護照或駕駛執照，還可以透過電子郵件傳送給自己備份，以備不時之需。同時，旅客亦可拍下上述證件照片存在手機相簿中，這樣到達目的地後就算沒有網絡也可查看。

（綜合）