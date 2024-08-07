巴士客2人霸4個位！行李篋佔空間阻他人就坐　小紅書男拍片怒公審

攜帶大型物件搭乘交通工具時，理應盡量避免影響其他乘客。日前有小紅書用戶發文表示，乘坐巴士時目睹有2人坐於下層的4人座位，並將行李篋放在中間正前方，阻止其他人坐另外2個空位。樓主形容當時車廂「下層坐滿人」，不滿對方自私舉動，故於公審網上。



有網民批評片中乘客太自私，「乞人憎」，「拿箱子（行李）的應該Call 車」，又引用本港法例第230A章 《公共巴士服務規例》，指每位乘客只可攜帶1件重量不超過5公斤，體積不大於0.1立方米的行李登車；乘客攜帶物品不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士通道或樓梯上，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款5,000元。



有男子搭巴士時坐於4人座位，將行李篋放在正前方，被公審影響其他乘客就坐。（小紅書影片截圖）

該乘客在小紅書上傳1條約數秒片段，不滿稱「巴士下層坐滿人，呢2人係都放個行李箱喺度不俾人坐」。從片中可見，巴士車廂內有男子疑與同行人士坐於下層1排4人座位，並在中間位置擺放行李篋，變相令其他上車的乘客沒有足夠空間就坐；而車廂前方座位大多已有乘客就坐，令巴士上有人疑似因「無位坐」，需要站立近車門前位置。

網民猜是旅客不清箱巴士設計

雖然有網民認為樓主大可開聲要求對方讓座，毋須公審，「如果人多肯定有人講，但如果好多吉位，估計無咩人會出聲」、「如果其他座位都（已經）坐人的話，你可以直接跟他說：『請他把行李箱拿開』」；又猜測對方或是旅客，不清楚本地巴士設計，「可能比較少嚟香港搭巴士啦，中門對着是有放行李位置的」。

亦有人批評涉事乘客自私，行為「乞人憎」，「直接X佢啦」、「同司機講」、「拿箱子（行李）的應該Call 車」，並引用本港法例第230A章 《公共巴士服務規例》，指出每位乘客只可攜帶1件重量不超過5公斤，體積不大於0.1立方米的行李登車；乘客攜帶物品不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士通道或樓梯上。巴士公司職員有權拒絕違規乘客登車，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款5,000元。

（小紅書）