公然毒狗？網傳上環花店斥狗主放寵物犬便溺　貼告示：將擺放毒物

街上飄蕩狗隻排泄物氣味的確不甚好聞，但竟因此就公然表示要「毒狗」？近日網上流傳1張照片，指上環有花店貼出告示怒批有狗主沒有公德心，讓寵物犬四處便溺，但又不處理狗隻大小二便，致令該處排泄物味道濃烈。而店方竟在告示揚言將擺放有毒物質，警告狗主帶狗隻遠離，「我們將會在此處擺放毒物，請你的狗隻遠離，以免有任何意外」。雖然有網民指店主事後表示「只係講吓」，並非真的會實行，但已引起不少網民不安與憤怒，並鬧爆店主「賣花賣到咁黑心」、「好陰毒啊！」。該店Facebook專頁已刪去所有帖文及關閉留言。



網上流傳照片指上環有花店貼出告示，怒批狗主讓寵物犬四處便溺，但又不處理狗隻大小二便，故表示將擺放有毒物質，警告狗主帶狗隻遠離。（Facebook圖片）

該張告示照片近日在網上流傳，有網民上傳至Facebook群組「西環變幻時」，並表示「帶寵物去上環散步要小心」。有指該「毒狗」告示為上環某花店張貼，並被街坊拍下。

從照片可見，告示寫上店家對狗主讓寵物犬四處便溺及不處理狗隻大小二便的不滿，並警告將會擺放毒物，呼籲狗主帶狗隻遠離該範圍，「特此公告，敬請所有養狗人士注意。由於不少狗主，沒有功（公）德心，還在此讓狗隻隨處大小二便沒有清理，態度惡劣，我們將會在此處擺放毒物，請你的狗隻遠離，以免有任何意外，特此公告」。

網民鬧店家「黑心」

該告示引起網民熱議，不少網民批評店主，「賣花賣到咁黑心」、「關個主人事，點解要害咗啲狗狗呢？」、「好陰毒啊！」。亦有人好奇店主這麼做會否牽涉法律問題，「好奇一問，真係毒死咗隻狗有冇犯法？如果只係放毒老鼠嘅常規毒藥，又算唔算犯法，可否可以辯駁？（本人法盲）」，有網民就回應「放毒餌要由專業團體負責，只可以在其公司範圍內擺放，某些藥餌亦不是隨便可以買到」。另外亦有網民揚言要報警，「公開聲明自己毒狗都有嘅？」、「因為狗主唔清理而放毒藥，好明顯係一個針對行為， 已經可以報警」。

有部份網民指該處的確排泄物味道濃烈。（示意圖，GettyImages）

然而，也有人體諒店主，指該處排泄物味道濃烈，並認為店主只是一時氣憤才作出告示威嚇，未必真的會放置毒物，但亦勸店主理解此舉不妥，又指專頁已澄清只是「講吓」，「嗰度真係好臭！正一屎尿街！臭氣熏天！我明店主點解咁嬲！但落藥係錯，希望佢明白啦」、「好大機會出張嘢嚇下啫，其實好傻，到時有人真係落藥佢食哂死貓」。

目前，該店的Facebook專頁已刪去所有帖文，及關閉留言，但有網民就指之前曾有大批網民湧入專頁留言怒斥店主。

據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

（Facebook）