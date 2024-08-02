有片！大埔狗闖錢大媽偷吃豬肉！警持盾牌警棍戒備　疑要賠$XXXX

狗狗走失後餓到入肉食店搵食？大埔facebook群組有街坊今午發帖，指有隻疑似走失的狗狗走入區內1間「錢大媽」覓食，店方報警後，有警員持盾牌及警棍到場。街坊上載的影片拍到狗狗擒入冰鮮凍櫃內，把包裝好的鮮肉咬開。網民質疑店方為何要報警，更難解警員要出動到盾牌和警棍；但也有留言力撐店方是基於自保，報警也無不妥，而且該狗狗算大型犬類，處理事件時要安全行先。



動物救援組織「毛守救援」負責人Kent其後到場，他表示該隻唐狗名叫「POOH」，經了解後，原來狗狗疑偷吃了店內的生豬肉，店舖負責人與主人聯絡後，要求賠償3,000元，後來菲傭到場將狗狗接走。



唐狗疑偷吃店舖的生豬肉，店方報警，警員到場後持盾牌及警棍戒備。（fb群組「大埔人大埔谷」圖片）

今午（2日）有網民在facebook群組「大埔人大埔谷」上傳影片及照片，指下午3時15分在大埔翠怡花園的新鮮食品店「錢大媽」內，有疑似走失的啡金色狗狗行入店內，可能因為太肚餓而找東西吃，店方報警求助，警員到場後通知漁護署派員到場。

片段拍攝到狗狗爬上冰鮮凍櫃，埋頭在食物之中「搵食」，未幾牠咬着1盒豬肉放到地上，但未咬開包裝，不停隔住保鮮紙舔裏面的肉。有把女聲說「佢偷食」，而其他說話雜音則未確定在說什麼。另1張照片所見，警員到場後持盾牌及警棍戒備，店內地面有膠袋及紙包飲品盒等垃圾，顯得十分凌亂，此時狗狗伸脷趴在地上。

帖文引起網民討論，有街坊指該隻的確是走失的狗狗，「主人接返啦」。網民笑言「食咗嘢入邊個數」、「好好味咁樣」、「生肉先最吸引狗狗，嗰種肉香人類係唔知」，有人質疑店方報警是反應過度，「畀塊餅就可以啦」、「唔使出到警棍呀化」、「嗰個店主報警真係…」。不過，有街坊認為該狗狗算大型犬，店方報警也正常，「排除咗佢怕狗之外，同埋佢應該都係打份工，我見舖頭係錢大媽，舖頭有嘢爛咗，員工報警都好正常，唔係嘅話，老細怪責落嚟，就要佢承擔㗎啦」。

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「毛守救援」負責人Kent到場協助，狗狗顯得十分乖巧。（Candy Chan / 大埔 TAI PO）

「毛守救援」負責人Kent到場協助，狗狗顯得十分乖巧。（Candy Chan / 大埔 TAI PO）

動物救援組織「毛守救援」接報到場，負責人Kent表示，涉事雄性唐狗「POOH」已年屆10歲。Kent指，經初步了解後，狗狗懷疑偷吃了生豬肉，店舖負責人與主人以電話聯絡期間，聽到對方要求賠償3,000元，又指「大家講個信字呀！」，其後菲傭便帶同狗狗離開，故他不清楚最終實際賠償金額。

警方表示，下午2時13分接獲上址職員報案，指一隻狗闖入店內，案件列作「求警協助」處理。

（綜合）