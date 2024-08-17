獨居女放狗出走廊大便遭投訴　穿睡衣真空照被物管公開　1點更嬲

誰對誰錯？湖洲有獨居女子養了金毛尋回犬作伴，但她怕養狗氣味大，平日會打開門通風，狗狗有時會到走廊大小便，而且會偷跑到其他樓層找狗玩，她索性用紙板將樓梯封起。早前有鄰居投訴她在走廊公共場所養狗，社區、物管、城管及執法人員一同上門查問，她當時沒搞清狀況，只穿1件薄睡衣，沒有穿內衣就「真空」出去對話，事後發現他們一直在拍片，事後還在多達226人的業主群組內公開其照片，甚至沒有打馬賽克，不忿指「沒有受過這樣的恥辱」，要求物管刪照片不果，向內媒申訴。



不過，許多網民看過事件始末後，批評女事主在淡化自己的過失，「自己做的事情就可以輕飄飄地帶過」。



李女士不滿物管在業主群組發布她只穿睡衣沒穿內衣的照片。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

內媒報道，李女士獨居於湖州德清縣，身體差沒有工作，5月時兒子買了1隻金毛尋回犬陪她，因為養狗氣味很重，平日她會打開門通風，狗狗有次偷跑到樓上找其他狗玩，為免騷擾到鄰居，她用紙板攔住樓梯。由於她不便出門，狗狗會走出走廊大小便，只有幾個月大的狗可能每天要大小便8次，大約有2次會出走廊大便，已提前告訴物管，叫清潔員不用打掃，她會自理。雖然會令走廊有臭味，但她一定會尾隨狗狗撿糞。

6月13日，李女士被鄰居投訴，指她將狗放到樓道飼養，到下午社區、物管、城管及執法人員上門，她平日在家習慣只穿吊帶睡裙，沒穿內衣在廳看電視，當時沒聽到敲門聲，見到有城管站在門外。因為沒搞清楚狀況，她沒想到穿回衣服，便被叫出去教育了20分鐘，她認錯承諾將紙板拿走，後來才發現該批人員一直在拍片，「這麼不雅的照片，就這樣拍」。

李女士指養狗氣味很重，平日會打開門通風，小狗有時會走出門外。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

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李女士在眾人離開20分鐘後就報警，要求將片段刪除，未料她發現物管在多達226人的業主群組內，指她那層走廊氣味很重又要消毒清潔，還附上她沒穿內衣的照片，甚至沒有打格馬賽克。她要求物管刪除不果，氣憤下找媒體求助，要求物管公開道歉、刪除照片及賠償精神損失，亦不滿社區人員找來城管。

物管顧姓經理指，他們已多次警告李女士不要在公家地方養狗，甚至用紙板封樓梯引起消防問題，接到警方聯絡時照片已發布，他無法刪除，只能移除原始檔。他表示李女士當時上傳多段語音否認在走廊養狗，情緒激動哭着指他們找了「7、8個執法人員騷擾她」、「他們叫了很多很多人過來，我現在是整個人都在發抖，我從未受過這樣的恥辱，我穿了這麼點衣服，那麼多人拍我的照，一直從頭到尾差不多半個小時，一直在拍照片拍視頻」，自己上傳照片是反駁當時的執法人員就2個人，沒有入她家，但承認的確受情緒影響沒有打格上傳照片。

李女士發現物管在業主群上傳她只穿睡裙的照片，當時她沒穿內衣，更不滿物管沒有打格。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

該街道社區的房姓書記指，已要求職員移除李女士的片段，又指找來城管仍是工作需要，當時全部人員加起來有6個人，社區願意再協調，但雙方沒達成共識。不過，後來李女士反映，物管經理已向她道歉，沒打算再作追究。

李女士不滿私密照被公開，但許多網民批評她容許小狗到走廊大便太自私，「怕家裏氣味重就讓狗去樓道禍害別人」、「那你讓狗在樓梯間大小便公開道歉嗎？需要賠你那棟樓業主的精神損失費嗎？」，又認為她大可以先關上門穿回衣服，自己打開門不能怪執法人員。

不少眼利網民留意到樓梯間有個盤子，「樓梯裏面放了箱子阻攔，還有狗糧盆，還有滿地污漬，看來這位女士的確是把樓道當家裏一部份來養狗了」，而且她全天不離家，狗狗也沒有機會走動，「狗狗好可憐，待在家裏不下樓出去遛牠，只想着讓狗狗陪伴你」。

（綜合）