男友手機好多鹹濕嘢　入色情群組成員發這些　港女：係咪好正常？

男友加入社交程式鹹濕群組是否正常？有港女日前發文大呻，發現男友在社交程式Telegram加入了「鹹濕group（群組）」，成員更會發送一些性交易的聯絡方法，而且男友其他社交平台上追蹤了不少衣着暴露又曬身材的女生，「覺得好唔舒服」。她透露男友有「flirt（調情）人前科」，擔心男友會再犯或出軌，好奇「男仔睇呢啲係咪好正常」。不少男網民認為睇性感照很平常，「會偷食嘅人唔睇鹹嘢都會偷食，無直接關係」、「睇係正常，但出手flirt人就唔應該」。



樓主發現男友通訊軟件中有鹹濕群組、女生性感照，怕以上誘因增加對方出軌機會。（示意圖／Getty Images）

Telegram入鹹濕群組 成員發性交易訊息

樓主在Dcard討論區以「男朋友手機好多鹹濕嘢」為題發文，大呻發現男友手機Telegram上加入一些「鹹濕群組」，而其他社交媒體上亦追蹤不少性感女生，「好多露勁多，曬身材嘅女仔，每次見到佢睇呢啲都覺得好唔舒服」。她接受男友看色情片，不過見到其社媒上有如此多露骨內容實在感到不適，同時那些鹹濕群組內有成員會發送召妓的聯絡方法。

樓主透露，男友曾有「flirt人前科」，現時見到他「睇女」就會擔憂他會再犯或出軌，好奇男生看這些內容是否正常，「大家都係收埋咁睇？」。

不少男網民認為偷食與「睇鹹嘢」並無直接關係。（示意圖／unsplash）

網民：偷食嘅人唔睇鹹嘢都會偷食

帖文引來不少男網民回應，認為看性感照很平常，「但出手flirt人就唔應該」、「10個有7個都有啦呢啲」、「好多人都係當Av咁睇，會偷食嘅人唔睇鹹嘢都會偷食，兩者並冇直接關係」、「無得避，正常男性都會有」。亦有女網民表示反感，「我ex都係，所以好快分手」、「你知佢咁多嘢都仲要上嚟問？正常人一早走咗啦」、「救命，樓下個個都話正常wtX，究竟有冇香港男人係唔入呢tg grp，我覺得睇av係正常，但係睇流出嗰啲真係搞唔掂」。

（Dcard）