女生搭飛機為男友手淫　遭未成年乘客目擊咁辯解　落機被捕下場慘

機上公然為男友手淫？今年3月初，英國有情侶搭乘飛機時，女方以外套遮蓋男友大腿，並為對方手淫，未幾被周邊乘客目睹其猥褻行為，有女童更向家長表示，「我可以看到他的小弟弟（指生殖器）」，遂向空中服務員投訴。女子當時聲稱她只是在「揉搓」男友的腿，不過無人信，待客機降落後，該對情侶即被警方押走。



近日案件開審，法官於庭上狠批二人行為罔顧他人感受，涉案情侶亦終承認「在公共場所發生性行為的侮辱公共道德罪」，分別被判270小時，以及300小時社區服務令，兼需向3名目擊者賠償每人100英鎊（下同，約1,040港元）。



英國有情侶早前坐飛機，女子被乘客目睹公然於機艙內為男友手淫。（示意圖／easyJet）

綜合外媒報道，事發於2024年3月3日，英國易捷航空（EasyJet）一架由西班牙特內里費島（Tenerife）飛往英國布里斯托（Bristol）的航班上，有女乘客公然於機艙內為男友手淫。涉事20歲女子沙利文（Antonia Sullivan）在客機起飛不久後，先是把數件外套放在其22歲男友史密斯（Bradley Smith）的大腿上，開始有所動作。

涉事20歲女子沙利文被指在英國易捷航空的客機上，公然為男友手淫。（fb圖片）

被母女目擊為男友手淫 辦稱揉大腿

情侶附近共有3名乘客，包括1名10多歲的女童以及其母親，均發現沙利文於外套下出現「劇烈的手部動作」。坐在情侶後方的女童更表示，「我可以看到他的小弟弟（指生殖器）」，母女二人看到男子的下體，母親認為對方正為男友手淫，遂向空中服務員舉報不雅行為。沙利文當時曾向機組人員辯稱，她只是在「揉搓」男友的腿。

沙利文和男友在庭上承認「在公共場所發生性行為的侮辱公共道德罪」，分別被判270小時，以及300小時社區服務令，並需向每目擊者賠償100英鎊。（fb圖片）

認罪判社會服務令 向目擊者賠償

沙利文解釋未獲眾人接納，客機降落後二人隨即被警察押走，警方亦就事件展開刑事調查。直至9月26日（上周四），案件在布里斯托地方法院開審，法官馬修斯（Lynne Matthews）於庭上狠批二人行為罔顧他人感受，「你以為你是誰，你有什麼權利在眾目睽睽下做出這種事」，沙利文以及史密斯最終承認「在公共場所發生性行為的侮辱公共道德罪」，分別被判270小時，以及300小時社區服務令，兼需向3名目擊者賠償每人100英鎊。

（綜合）