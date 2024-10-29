女鄰居半夜激戰聲擾民！男伴從來不過夜　他1招KO復寧靜全網激讚

遇上「音畜」鄰居三更半夜製造噪音，的確令人十分困擾。外國1名男子發帖表示，其約40歲女街坊的社交生活十分活躍，試過周一夜晚在家中與年輕人開派對、凌晨2時下班回家踱步和大聲講電話，樓主曾經好言相勸，希望對方收歛，但未獲理會。



樓主受到噪音困擾，故特別留意該名女鄰居的情況，經常見到有1名男子夜晚上門，然後跟女鄰居激戰及傳出巨大聲浪，且已維持了約4個月，令樓主再次無法入睡。樓主其後發現該男子從來不在女鄰居家中過夜，而其私家車更有嬰兒汽車安全座椅，懷疑女鄰居做「小三」，於是透過尋人網站，找到該名人夫和對方妻子的社交媒體帳號，然後匿名向人妻舉報這段婚外情。樓主表示，之後好幾個星期都沒有見到該男子上門，而女鄰居再沒有傳出噪音，令其睡眠質素大大改善。



帖文引來大量網民留言，大讚結局很痛快，笑稱「遠親不如近鄰，千萬不要得罪鄰居」、「最佳復仇者」、「希望鄰居都睡得好」。



樓主發現有1名男子經常前往女鄰居的住所「愛愛」，而且發出很大聲響，但男子從來不過夜。（示意圖/gettyimages）

女鄰居招待年輕人返家開派對

樓主在「Reddit討論區」發文，表示其女鄰居年約40歲，但行為舉止活像年輕人，試過周一夜晚與20多歲年輕人舉辦派對，而她凌晨2時放工回家會踱步，甚至大聲「煲電話粥」，發出的聲浪打擾了其他人。樓主曾有禮地向對方反映問題，但不獲理會，故樓主只能向管理處求助，最少阻止了她再次舉辨派對，雙方亦因而結怨。

在大約4個月前，有1名陌生男子經常到女鄰居寓所「愛愛」，2人親熱時不但聲音很大，而且時間比較尷尬，嘈吵得令樓主無法入睡。樓主好奇下多加留意，發現男子從不過夜，其私家車則安裝了嬰兒汽車安全座椅，故樓主懷疑女鄰居做「小三」。

女鄰居住所傳出激戰聲響，而且維持了大約4個月，令樓主再次無法入睡。（示意圖/gettyimages）

匿名向人妻發送,其丈夫出軌證據

樓主開始利用車牌作為線索展開調查，終於透過尋人網站調查到男子的地址和姓名，證實他已婚，更找到他和妻子的社交媒體帳號。樓主註冊1個匿名帳戶後，向人妻發送其丈夫出軌的相關資料。

樓主表示，採取行動後數個星期都沒有再見到人夫出現，而女鄰居亦沒有傳出噪音，樓主睡得非常安穩，形容「明白自己行為不完全正確，但沒有後悔」。

樓主最終找到人夫和其妻子的社交媒體帳號，以匿名方式向人妻發其丈夫出軌的相關資料，自此人夫再沒有出現。（示意圖/gettyimages）

網民大讚結局很痛快

許多網民激讚故事結局令人感到很痛快，笑言樓主「做得好」、「可能他們到現在都不知道人妻如何揭發」、「電視劇情節」、「女鄰居冇心情打電話向其他人哭訴？是了，她當小三，冇人會想聽」。資料顯示，有關帖文約1年前被公開，近日再度被炒熱。

（Reddit討論區）