廿呎巨蟒生吞印尼婦「一剖腹驚見完整屍體」恐怖畫面震驚全網
撰文：TVBS新聞網
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印尼日前發生一起蟒蛇生吞活人的憾事，45歲的婦人法麗達日前出門後就沒再回家，家中的丈夫見妻子遲遲未歸，於是請村民們幫忙尋找。果真在草叢中發現她的物品，並且還找到一條長約20呎（6公尺）的巨蟒，身體中段還詭異腫脹，剖開一看赫然發現婦人就在其中，對妻子遭遇不測，丈夫遺憾表示「如果那天我和她在一起，這條蛇就不敢碰她」。
綜合外媒報導，事情發生在印尼南蘇拉威西省的卡倫邦村，一名45歲的4寶媽法麗達在6日外出去市場後，便再也沒有回家，丈夫晚上的時候察覺不對勁，於是請村民一起組織搜救隊幫忙尋找，終於在附近灌木叢中找到法理達的隨身物品以及一條約20呎（6公尺）的蟒蛇。
這條蟒蛇的中段異常隆起，眾人懷疑婦人恐怕已遭遇不測，拿開山刀剖開一看發現法麗達就身在其中，遺體上的衣服還完整保留，怵目驚心的景象讓大家驚恐不已。
村民推測，法麗達應是前往市場路上，遭蟒蛇先咬住她的腿，接著再被緊緊纏繞窒息而亡，最後蟒蛇再由頭部慢慢將婦人吞下肚。
丈夫難過表示「我永遠對讓我妻子獨自外出感到抱歉。如果那天我和她在一起，這條蛇就不敢碰她」、「我對她經歷的痛苦感到抱歉，對我們的家庭感到抱歉」。
隨後法麗達的遺體也被家人帶回安葬，不過蟒蛇吞人的案例不只一起，2018蘇拉威西島外的穆納島也有一名54歲的女子在自己的花園中失蹤，後來被發現死於一條7公尺的蟒蛇腹中；在2022年溪蘇拉威西省也有一位農夫在一處油棕種植園失蹤，最後同樣發現遭4公尺蟒蛇吞食。
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