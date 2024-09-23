最爆婚禮！1男爽娶2老婆　3人行婚照瘋傳　網民酸：婚後你就知死

齊人之福好易享？社交媒體近日瘋傳「3人行」結婚照片，顯示印尼1名25歲男子同時娶了2名女子做老婆，當地媒體證實事件。男子先與女友訂婚，到外地求職時另外結識新歡，愛得難捨難離但又不想拋棄未婚妻，1男2女在3個家庭商量後決定「3人行」結婚，男方先與未婚妻結婚，約1個月後再和新女友結成夫妻，「3人行」婚禮則在同1天舉行。



2妻侍1夫的場面震撼網民，紛紛笑言「新郎好厲害，咁都拆得掂」、「結咗婚就知齊人之福唔係咁易享」、「2位新娘真係咁鍾意佢？」、「老公唔易做，結咗婚你就知死」。



25歲新郎帕德利（中）同時迎娶20歲萊蒂（右三）及19歲琳達（左二），「3人行」婚照曝光。（facebook圖片）

新郎訂婚後另結新歡

這則「3人行」故事源於有婚禮賓客將照片上車至facebook，引來各界討論，當地媒體亦證實事件。25歲新郎帕德利（Epan Padli）來自印尼南蘇門答臘省北穆西拉瓦斯縣1條鄉村，他與20歲萊蒂（Halima Leti）從學生時期已經交往，隨後訂婚。

帕德利其後到外地求職，其間在巨港（Palembang）遇上19歲琳達（Purnama Linda），他們隨即墮入愛河，紙包不住火，帕德利向2名愛人道出真相，3個家庭為此商討，最終決定接受「3人行」，過程中沒有強迫，帕德利先和萊蒂結婚，約1個月再與琳達結婚，本月14日舉行婚禮。

新郎牽住2位新娘。（facebook影片截圖）

婚禮現場喜氣洋洋

婚禮賓客拍攝到婚禮當日喜氣洋洋，不少人出席婚禮，新郎牽住2位新娘，一起穿上鮮紅色的傳統婚禮服裝，活動在音樂伴奏下進行，3人和賓客開心合照。

相關照片和影片在網上瘋傳，許多網民留言指「兩女共侍一夫」、「第時佢哋嘈，老公唔知幫邊個？」、「新郎有咩魅力？」，亦有人指維持家庭不易，養兩個老婆更難，「結咗婚佢就知死」。

（綜合）