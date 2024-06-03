一妻二夫｜越南親兄弟「共享老婆」從不吵架　3人行背後原因曝光

撰文：聯合新聞網
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越南一對兄弟有著共同的妻子，三人已和睦相處長達數十年。

三人緣分始於越戰，當時加入軍隊補給隊的妻子和哥哥墜入愛河，後因戰爭被迫分開，哥哥因此音信杳無。

眾人皆以為哥哥已戰死，妻子也在朝夕相處下和弟弟發展出戀情，豈料多年後哥哥竟從戰場生還歸來，自此開啟「三人行」生活。

哥哥回來後沒吃醋還願意「共享老婆」　起初因兩男是親兄弟遭村民撻伐（點圖了解更多）：

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根據《Khaosod》報導，越南承天順化出現一個罕見的「一妻二夫」家庭。

三人緣分可追溯到越戰期間，當時妻子加入軍隊補給隊，負責替士兵運送物資，在部隊中與哥哥相識後墜入愛河，兩人開始交往。

然而，面對無情戰火，兩人被迫分隔兩地，哥哥上戰場後便失去所有音訊，所有人都以為他已不幸戰死沙場。

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妻子當時和作為教師的弟弟住在同村，弟弟對大嫂溫柔美麗的形象印象深刻，加上兩人皆認為哥哥已戰死，於是在朝夕相處下發展出戀情，女子也在正式確認關係後，帶弟弟見了家長，兩人關係獲得家人認可。

沒想到多年後，哥哥卻從戰場歸來，得知女子和弟弟交往的消息後，並未生氣或忌妒，反而從此展開「三人行」的生活。

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不過這段「三角戀」起初並未受到眾人祝福，當時村裡的觀念僅接受一夫多妻，無法接受一妻多夫，再加上兩人還是親兄弟，因此受到村民撻伐，不過仍有少數村民幫他們說話。

如今夫妻三人共同住在鄉下，飼養牛、雞為生，還生下了10名孩子、擁有數十名孫子，過著幸福快樂的生活，據三人的媳婦所述，從未見他們吵過架，生活幸福又和諧。

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