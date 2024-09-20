兩餸飯名店燒豬放地！無遮掩被斥污糟　店方：供應商責任　後續咁

港人喜歡吃燒味，不過看到燒豬這樣擺放，會否大倒胃口？近日網上瘋傳1張照片，疑於中秋節當天（17日），大圍1間兩餸飯名店外擺放了4隻燒豬，卻是「完全無遮掩」，相信是工人送貨時食店仍未營業，故放在門外等待收貨。不少網民都批評將食品放地下有欠衛生，「咁污糟，不了」、「見到都唔想食」、「點都搵個紅色玻璃紙遮吓呀」；惟有人覺得「眼不見為乾淨」，「大驚小怪，大把舖頭朝早食材都係就咁放門口」、「你一定無做過廚房，廚房入面仲污糟」。



《香港01》就事件致電涉事的超人燒鵝大圍分店查詢，店舖回覆指其營業時間約早上9時，當天因有客人訂購燒豬，所以向供應商取貨，而送貨員則將燒豬直接放在其店舖門外。店方強調燒豬並非該店的職員蓄意擺放所致，同時強調事是次事件是首次發生，往後亦會避免再向該供應商取貨。



大圍有食店被拍到將4隻「無遮掩」燒豬放在店舖外地面，惹網民批有欠衛生。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

4隻豬燒「無遮掩」放店舖閘外

有網民將照片上傳到facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，質疑「咁樣擺法，唔惹老鼠都吸滿灰塵」 。相中可見，1間食店於門外招牌列明優質兩餸飯，卻被拍到有4隻燒豬在完全沒有遮掩的情況下，只擺於於卡板上方，然後就被放置在店舖閘門外，暴露空氣之中。當時該食店仍未開門營業，相信只是送貨員早上送貨時放置地面。

網民批有欠衛生：見到都唔想食

帖文引來網民關注，不少人認出相中店舖位於沙田大圍，質疑此等做法極不衛生，「咁污糟，不了」、「見到都唔想食」、「嗰度路邊嚟㗎，又大塵，仲要咁嘅天氣，拜神嘅都會封吓佢，傻嘅都知食咗會瀨嘢啦！」、「點都搵個紅色玻璃紙遮吓呀」、「今次呢個真係過份，無得撐」、「連乾淨衛生都唔做好啲，所以唔好話人唔留港消費」。

有人力撐：今次俾你睇到啫

不過有留言覺得「眼不見為乾淨」，「大驚小怪，大把舖頭朝早食材都係就咁放門口」、「燒味舖喺街市咪又係由佢就咁擺路邊」、「今次俾你睇到啫，好多睇唔到嘅，咪都係咁食」、「有卡板已經好好」、「你一定無做過廚房，廚房入面仲污糟」、「我寧願佢放前門，好過放後門，（燒豬）同米奇老鼠曱甴玩完，你都未必知道」。

有曾在燒味店工作的員工就指，其實大部份燒味店舖都是這樣處理食材，「我以前𡃁仔做過呢類工作，因為晨早返到烤爐工場要趕起貨，近乎9成以上都係咁做」，建議食客購買回家後，最理想是先以熱水沖洗，「起碼清咗啲塵埃先」。他又提醒，「如果你見到啲燒味或油雞之類，要留意有無某啲部份少咗啲肉，有嘅話最好唔好要，有機會係米奇（老鼠）食過」。

有曾在燒味店工作的員工建議食客購買燒味回家後，最理想是先以熱水沖洗，「起碼清咗啲塵埃先」。示意圖。（資料圖片）

店舖強調：首次發生 非店員所為

《香港01》已就事件致電涉事的超人燒鵝大圍分店查詢，店舖回覆指，其營業時間約早上9時，當天因有客人需要訂購燒豬，所以他們才會向供應商取貨，而送貨員則將燒豬直接放在其店舖門外，並非他們店員蓄意擺放所致。店方強調事是次事件是首次發生，往後亦會避免再向該供應商取貨。

根據香港法例《食物業規例》第12條「未加掩蓋的食物的運送」，指出任何人在食物業的運作中，除非未加掩蓋的食物已用適當物料妥為保護，不致受到污染或變壞的危險，否則不得將其露天運送或安排、容受或准許他人將其露天運送。

（facebook群組）