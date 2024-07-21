唔衛生？法包裝膠袋放店舖外地下等收貨被公審　網民：大驚小怪

不少食肆未營業時，送貨員都會將貨品放於店舖門外。日前有網民在網上貼圖，指早上途經某店舖時，發現有數袋法包被放置地面，雖然有用膠袋打結包好，但仍認為衛生欠佳，「點呀，衛生啲好唔好呀」。有網民指食物不應放地上，認為「不能接受」、「放落個麵包盤都好呀」；惟有留言反指樓主大驚小怪，「咁驚唔好出街食嘢」、「十間九間店舖都是這樣擺貨」，又揶揄「你睇唔過眼你過去幫佢拎住，拎到佢開舖」。



法包被放在店舖外地面，被公審有欠衛生。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，質疑「點呀，衛生啲好唔好呀」。照片所示，1間未開門營業的店舖門外擺放了數袋法包，用膠袋打結包好，相信是送貨員早上送貨時放置地面，法包左方有1個白色膠袋，不知內為何物。

網民分享有餐廳為衛生起見，會於門外擺放收貨箱。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民批評將食物放地下有欠衛生，「不能接受」、「紙皮箱都唔俾個」、「放落個麵包盤都好呀」、「硬係要用透明袋俾人睇到，蠢咗少少囉」、「有機會俾老鼠偷食，然後就整俾食客，有邊個擔保無俾老鼠食過」、「係閘整個勾，勾住咪得，基本上無用心去做」、「見過有好幾間茶餐廳，門口擺個箱要嚟收貨」。

但有不少人覺得樓主大驚小怪，「食肆日常」、「咁驚唔好出街食嘢」、「十間九間店舖都是這樣擺貨」、「如果要等到開門先送，唔使做啦」、「你睇唔過眼你過去幫佢拎住，拎到佢開舖」、「你6點前去街市豬肉檔睇吓」、「點都好過啲豆腐芽菜無遮無冚就咁放喺門口」，又指出外出用餐一向「眼不見為乾淨」，「其實整完喺面包舖未入袋，都係周圍放」、「你去睇吓廚房點運作，先叫大開眼界」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）