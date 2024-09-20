獅子山活春宮 ？山上男女疑「打羽毛球」　網民：這型號手機拍？

【活春宮／不雅片】向難度挑戰？本港網絡瘋傳1段「獅子山活春宮」影片，見到有1對男女在獅子山「頭頂」位置疑似公然性交。影片相信是極遠處的住宅大廈向山頭拍攝，然後拉近距離至可以望到山頂人影活動情況，畫面震撼全網。



影片引來網民熱議，有人笑言「獅子山上打羽毛球」、「獅山論劍？」、「獅子山精神？」；也有人批評「咁危險都有人去癲」。另有大批網民「錯重點」，因拍攝者與疑似「活春宮」現場距離最少數公里，網民紛紛關注是用什麼型號手機才能成功拍下如此清晰畫面，「部電話咁勁嘅？」。不少人估計是三星（Samsung）系列手機，「S24Ultra？」、「其實s22u都可以zoom到咁遠」，更形容「成功幫Samsung賣廣告」。



本港網絡瘋傳1段「獅子山活春宮」影片。（影片截圖）

疑男女獅子山山頭「打羽毛球」

網上流傳的「獅子山活春宮」影片長約1分鐘，畫面以菲律賓文寫上在測試新鏡頭放大縮小功能，又問在香港哪裏可以找到，並附上「無眼睇」的卡通人物圖案。

影片見到，拍攝者身處於獅子山遠方一所住宅高層內，鏡頭朝獅子山「頂頭」，然後慢慢放大。（影片截圖）

影片見到，拍攝者身處於獅子山遠方一所住宅高層內，鏡頭朝獅子山「頂頭」，然後慢慢放大，可見手機的拍攝功能相當強勁。影片到近鏡時竟見到疑似有1對男女在獅子山「頭頂」位置公然性交，多次轉換動作，而他們四周也是懸崖，環境相當危險。

見到有疑似1對男女在獅子山頂端部份公然性交，多次轉換動作。（影片截圖）

見到有疑似1對男女在獅子山頂端部份公然性交，多次轉換動作。（影片截圖）

網民笑稱：獅子山上打羽毛球

網民看過影片震驚，有人笑言「獅子山上打羽毛球」、「獅山論劍？」、「獅子山精神？」、「玩到腳軟，落山要叫直升機接」、「點樣先可以肉眼俾佢見到先，再俾佢影到」、「好似係兩個男人喎」。也有人批評2人行為離譜危險，「咁危險都有人去癲」、「唔怕碌落山咩？」。

拍攝者手機型號惹關注

另有大批網民「錯重點」，指拍攝者與疑似「活春宮」距離極遠，關注是用什麼型號手機才能成功拍下畫面，「部電話咁勁嘅？」，亦有不場人估計是三星（Samsung）系列手機，「S24Ultra？」、「其實s22u都可以zoom到咁遠」、「成功幫Samsung賣廣告」。

大批網民「錯重點」，指拍攝者與疑似「活春宮」距離極遠，關注是用什麼型號手機才能成功拍下畫面。（影片截圖）

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。