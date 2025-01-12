殘暴殺貓！女子街頭逗貓被抓傷　男伴亂棍打死貓　網民轟殘忍暴力

輕輕被貓咪抓了一下，便要當眾殺貓洩憤？內地有女子在街邊逗貓被抓傷，同行男子氣憤不已，加上未能找到貓咪主人，於是便拿起棍子連番狂毆貓咪身上，貓咪最終被毆致死。有路過的途人表示，貓咪看上去雖然不像是流浪貓，但就認為男子舉動殘忍暴力，覺得不應該。



片段曝光後引來網民一面倒批評男子虐貓惡行，「保護女友也不至於這樣吧」、「好歹是條生命」、「成年人要控制好自己的情緒」，同時質疑女子不應「多手」觸碰陌生貓咪，「麻煩先把女友的手砍了」、「碰瓷不成就殺貓，高貴的人類又贏了」。



上海有女子在街邊逗貓被抓傷，同行男持棍狂毆貓咪致死。（網上影片截圖）

女子逗貓被抓傷腿

綜合內地媒體報道，事發於2024年9月19日，上海有女子在街邊逗貓被抓傷，同行男子持棍毆打貓咪致死。網上流傳的影片可見，涉事1對男女站在街頭馬路，其中男子左手拿着電話，右手則持有長棍，並指向前方怒斥：「咬了他X不承認」、「不承認誰的貓」，然後兩人便低頭看電話。鏡頭一轉，畫面顯示1隻橘色貓咪躺在行人路上一動不動，周遭有不少途人和外賣員圍觀，但未見有人上前查看貓咪情況，及後1輛白色車駛至，涉事男女登上座駕離開後，影片亦至此告終。

同行男子持棍毆貓致死

有在場目睹事發經過的途人就表示，該名女子當時在逗貓咪，卻被對方抓傷腿，貓咪即時跑到附近一家水果店。同行男子見狀情緒激動，馬上走進店內要求老闆給予交代，惟店方堅稱貓咪並非他們所飼養，加上貓咪看上去不像是流浪貓，眼見沒能找到飼主，男子難吞怒氣，便拿起棍子連番毆打貓咪，貓咪最終被打致死。他事後稱，認為男子舉動殘忍及暴力，坦言覺得不太合適。

男子持棍怒斥「咬了他X不承認」、「不承認誰的貓」。（網上影片截圖）

網民斥殘忍：好歹是條生命

事件引來內地網民非議，紛紛炮轟毆貓男子，「可憐的小貓」、「貓咪又不知道人類靠近自己是善意還是惡意，為什麼不能防備自保？」、「好歹是條生命」、「保護女友也不至於這樣吧」、「有暴力傾向？」、「成年人要控制好自己的情緒」、「懦夫敗類才會欺負弱小動物」、「要是人抓的，是不是要殺人？」，又猜測對方或許是想趁機勒索，「一定是逗了受傷了，然後想誣貓主人，結果沒找到主人，就惱羞成怒了唄」。

另有留言質疑女子根本不應隨便觸碰陌生貓咪，「麻煩先把女友的手砍了」、「太極端了，還是自己逗貓在先」、「女的就眼睜睜看着貓被打死？既然不喜歡貓，為啥還要去逗貓啊？」，並提醒對方「帶眼識人」，「這種男人今天為你亂棍打死貓，明天也能為了別的亂棍打死你」。

（綜合）