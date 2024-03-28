嘩！18樓窗外驚見貓貓　女生救貓影片曝光　網民鬧爆主人不負責任

若家中有貓主子，為以防主子走失甚至發生墜樓慘劇，窗戶安裝網子是必須吧？最近網上瘋傳1救貓片段，片中的貓咪離奇出現在18樓住戶的窗外，身處在狹窄的窗戶邊綠，位置極度危險，一旦跌下恐凶多吉少！住戶嚇得不知所措，最後仍硬着頭皮拿繩救貓，幸成功把貓帶回屋內。影片引來大批網民討論，大鬧貓咪主人不負責任，「為何可以讓貓走出窗外，肯定沒有裝窗網吧」。



影片相信來自內地，片段一開始就見到1隻虎紋貓咪竟然身處大廈高處窗外邊緣，因為沒有任何護欄，貓咪只要稍不留神便會墜樓，非常危險。拍片的女生也不禁稱：「我X！這也太危險。」又表示：「我家18樓啊！」雖然不知貓咪來自哪個住戶，但女生仍決定嘗試救貓。

拍片的女生嘗試安撫及引導貓咪停止走動，而另1名女生則拿着青綠色的繩子並遞出窗外，嘗試把繩圈在貓咪的頸上。幸好貓貓沒有掙扎，女生很快便成功將貓咪套住，之後快速地抽起繩子，把牠救回屋內。片中可見，貓咪未有受傷，但感到驚慌，女生也抱着牠不斷安撫。事後，2名女生找到貓咪主人，於是把貓咪歸還對方，更向對方解釋事件，片段也就此結束。

女生找到貓咪主人，於是把貓咪歸還對方，更向對方解釋事件，片段也就此結束。（網上影片截圖）

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影片引來大批網民討論，他們亦怒罵主人接回貓咪時完全沒歉意，直斥就是因為不負責任，才會導致危險事件發生，「幸好有你們救了主子」、「太過份了，主人完全沒有擔心的樣子」、「貓咪跟着這個主人真慘」、「不是每次都這麼幸運，這主人沒有危機意識」、「窗網也不裝，還學人養甚麼貓」。

但亦有網民懷疑片段真偽，「剛好從頭到尾都拍起來，真的有可能嗎」、「我都開始懷疑是為了流量造假了，大陸影片前科太多」、「重點貓貓怎麼到18樓的」、「」、「一開始以為是真的救援很感動，但後面這種視頻出現的頻率太多次了，結果一找真的就有十幾部一樣的劇情，我就覺得是劇本了」。

（「牟小琳的一家」Facebook專頁）