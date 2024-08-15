恐怖虐貓！母貓頸套繩索綁車尾拖行惹公憤　男司機爆逆轉真相？

馬來西亞發生私家車拖行貓咪虐畜事件。當地社交平台瘋傳照片，拍到有隻三色貓被繩索套頸，綁在1輛農夫車外拖行，事件引起網民暴怒，紛紛要求嚴懲涉事人士。但其後事件峰迴路轉，有男子主動向報案否認虐貓，該名司機兼飼主表示，該隻流浪母貓平日由他餵飼，當日將牠放在車斗打算載往絕育，未料途中母貓跳出車外才出現拖行畫面。當地獸醫局接手調查，貓咪受傷正交由局方照顧，倘飼主違反動物福利法令罪成，將面臨2萬至10萬令吉（約3.3萬至16.7萬港元）罰款、最高3年監禁或兩者兼施。



網上流傳圖片，有隻貓被繩索套頸掛在1輛私家車外拖行，惹來網民暴怒。（fb圖片）

母貓曾育有幼貓但夭折

馬來西亞社交平台瘋傳照片，有民眾在檳城新邦安拔住宅區拍到有隻三色貓被人頸套繩索，再綁在農夫車的車尾拖行。相片引起公憤，認為是恐怖虐貓案。當地警方於本月9日先後接到2名華裔男報案，分別為33歲的車主及43歲的飼主，車主指當日只是借出車輛，和虐貓事件無關。

飼主兼司機亦是主動向警方報案，否認虐貓指控，指該隻貓咪是他平日投餵的流浪母貓，在他家附近出沒，母貓曾育有幼貓，但卻未妥善照顧導致幼貓死亡，他才決定帶母貓去絕育再放回野外。

事前曾向獸醫診所做預約

飼主於本月6日向獸醫診所做了預約，獸醫還提醒他要先為貓咪沖洗乾淨；至本月8日早上，他將貓咪放在農夫車車斗，用1個蓋子將貓咪蓋起，懷疑因風大吹翻了蓋令貓咪跳出來。他駕車到達診所才發現貓咪跳出車變相被繩索套頸拖行，當時亦大吃一警，幸好及時解救，貓咪順利完成手術，活着帶回去。

貓咪平日由涉事司機餵飼，當日正載牠去診所絕育。（網上圖片）

警方表示，案件已交由檳城獸醫局調查，提醒民眾不要傳播未經證實消息。檳州獸醫局局長賽拉峇努指，當局正援引2015年動物福利法令調查案件，已要求疑犯落口供及交出涉案貓咪，疑犯再透露，原來當時有另一車主發現貓咪被掛在車後，但因車笛故障未能響咹提醒，於是一路尾隨從後追上通知疑犯。

案件交由檳城獸醫局調查，貓咪受傷後已接受治療，暫由局方照顧。（網上圖片）

局方續指，已確認疑犯當時正載貓咪去診所，但其接載方式不當，他應該選用適合的籃，也應放在車廂內。該貓咪身上有小傷，接受治療後情況良好，會繼續接受檢查及照顧，直至調查結束。如疑犯違反動物福利法令罪成，將面臨2萬至10萬令吉罰款、最高3年監禁或兩者兼施。

（綜合）