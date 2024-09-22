國泰內地女調椅背遭港夫婦罵「大陸妹」　內地網民咁睇掀中港罵戰

【國泰航空／國泰夫婦／國泰椅背／黑名單】國泰航空1名內地女乘客，因調後椅背問題與後排1對中年港人夫婦爭執，其間港人夫婦除了大力搖晃內地女座位、舉中指，更以「大陸妹」稱呼內地女，令內地女覺得被侮辱歧視。事後國航空表示，2位涉事顧客於未來將被拒絕乘搭任何國泰集團航班。



相關影片在內地及香港瘋傳，更掀起中港網民罵戰。不少內地網民在小紅書轉載影片，批評香港人質素差態度惡劣，「香港人好可怕」、「以為自己是香港人就高人一等」、「『素質』兩個字是香港人專門用來約束大陸人的」、「最近千萬別讓我遇見香港人」、「要他們滾出中國」。隨即有港人留言反駁，「不要這麼說吧，視頻裏也有幫小女孩說話的香港人」、「自己是香港人，我也為夫婦2人的失儀感丟臉，是個人素質問題」、「不要以偏概全」、「他們倆真的是另類了」，又批評相關夫婦「影衰香港人」。



有內地女生在網上發帖，指日前乘坐國泰航空期間將椅背調後，遭後排1對中年港人夫婦騷擾及侮辱。（網上影片截圖）

內地女調後椅背拒調回 被港人夫婦鬧「大陸妹」

該內地女在社交平台上傳影片，公審1對中年港人夫婦在飛機上騷擾及侮辱她。事緣樓主上周三（9月17日）乘坐國泰航空從香港飛往倫敦，平穩飛行後調整椅背向後，坐在她後方的中年港人夫婦不滿妨礙看電視，叫她調直椅背。

樓主拍片指遭後排1對中年港人夫婦騷擾及侮辱。（網上影片截圖）

樓主指，她婉拒後，「阿姨」便將腿伸前放到其座位扶手上，不斷罵她及踼她的手臂，她警告「阿姨」不要再推，「阿姨」於是開始稱呼她「大陸妹」。樓主認為「就是非常帶有歧視意味的語言攻擊我」，於是叫來空姐處理糾紛。空姐過來後，叫樓主調整座位，樓主對此非常震驚，斷言拒絕，「因為根本不是用餐的時間，然後她卻要我妥協」。

港人夫婦不斷騷擾侮辱 多次叫空姐調停不果

從樓主上傳影片見到，坐在她正後方的「大叔」探頭看她，樓主指大叔「瘋狂推椅背」，並表示相關騷擾行為持續了約2分鐘；同機其他乘客拍攝的另一角度影片，見到樓主坐在中間位置且椅背保持靠後，而坐在走道旁的「阿姨」將腿伸到她的椅背後方頂着她，再重複屈伸雙腿使其椅背猛烈震動。

同機另一位乘客向女事主提供片段，拍到後座的港人正踢她的椅背。（影片截圖）

樓主明言「不想妥協」，於是繼續呼叫空姐處理，惟大叔向空姐辯稱只是挪動雙腿撞到椅子，「屈腳啫嘛無嘢啊」，空姐亦有提「阿姨」不要把腳「擺上嚟」，「阿姨」只敷衍說「得啦得啦」、「一早就知大陸人啦」，更要求空姐閉嘴，「唔好講嘢，得啦」。不過「大叔」未有收口，指樓主只要將椅背靠直就無事，又推諉指座位太窄，「我又唔係細個，你睇我腳咁長，你自己嚟坐坐」；「阿姨」也一直在旁碎碎唸「大陸人嘛」。

後座的港人大叔將雙手搭在女事主椅背上狂搖，「頻繁撞擊椅子，非常明顯就是故意的」。（影片截圖）

樓主詢問空姐如果再發生怎麼辦，空姐表示「可以跟他說」；樓主反問「妳（空姐）就一直跟他說？」，空姐回應不好意思，解釋航班全滿，「找不到1個地方給妳先」。

樓主於是手機拍下現場環境，同時用廣東話對該對港人夫婦表示「你繼續講啦」。片段中可見「阿姨」將手從座位間伸至前排，反手對鏡頭「舉中指」，並看着鏡頭說「大陸人」之類說話，甚至侮辱說女生「賣笑都得」。而大叔知道樓主錄影後，行動升級，「他甚至直接把手放在我的靠椅上，瘋狂搖擺」，樓主形容「我瞬間感覺安全距離嚴重被侵害」。

後排港人夫婦向女事主舉中指。（影片截圖）

女事主再找來空姐處理，後排港人說話中不停諷刺她是大陸人。（影片截圖）

乘客圍攻港人夫婦：失禮香港人

這時周圍乘客注意到該對夫婦行為，開聲制止，批評「你失禮我哋香港人啊」，「阿姨」回應「我都未試過搭飛機係咁」。空姐在旁勸喻一眾乘客「冷靜」，最終安排樓主調位。樓主則無奈表示，「等事情到了這種地步，突然又可以換座位了，感覺非常的離譜」、「如果沒有人幫我說話呢，讓我繼續忍讓嗎」，又說「「國泰作為這麼大的航空公司，這種糾紛都不知道怎麼處理嗎？歧視大陸這種行為不應該得到懲罰嗎？」。

掀中港網民罵戰：香港人素質態度惡劣

相關影片在內地及香港瘋傳，更掀起中港網民罵戰。不少內地網民在小紅書轉載影片，批評香港人質素差態度惡劣，「香港人好可怕」、「以為自己是香港人就高人一等」、「『素質』兩個字是香港人專門用來約束大陸人的」、「最近千萬別讓我遇見香港人」、「正解！過去吃飯就知道素質從哪裏來，態度差得要命」、「以為自己是香港人就好高級，狗口長不出象牙」。

隨即有港人留言反駁，「不要這麼說吧，視頻裏也有幫小女孩說話的香港人」、「自己是香港人，我也為夫婦2人的失儀感丟臉，是個人素質問題」、「不要以偏概全」、「我認識的香港人真的都不這樣的，都是彬彬有禮的。長輩也是客客氣氣的。他們倆真的是另類了」、「他們倆真的是另類了」，又批評相關夫婦「影衰香港人」。

相關影片在內地及香港瘋傳，更掀起中港網民罵戰。（小紅書）

相關影片在內地及香港瘋傳，更掀起中港網民罵戰。（小紅書）

國泰：將拒絕涉事顧客乘搭任何國泰集團航班

國泰航空回覆《香港01》查詢指，已知悉有關顧客在9月17日乘搭CX253航班的不愉快體驗，對此深感抱歉；經調查發現，於9月17日CX253航班上，2名顧客因為座椅靠背調整問題與前方顧客爭執，並作出語言和行為騷擾，其間機組人員多次調解和勸阻，惟2名顧客並未停止其滋擾行為；機組人員盡力安撫受影響顧客，由於航班的經濟艙已客滿，因此安排她調往特選經濟艙；受影響乘客調換座位後，機艙服務經理勸誡涉事2名顧客不當行為，並給予2次嚴重口頭警告。國泰又說，根據相關「乘客及行李的一般條款」規定，2位涉事顧客於未來將被拒絕乘搭任何國泰集團航班。

國泰航空重申，一向重視顧客安全和旅程體驗，不會容忍任何機上滋擾行為，謹就事件向受影響顧客再次致歉，強調對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，國泰始終保持零容忍態度。