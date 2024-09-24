排隊被疑內地客「黐到實一實」　港女要求站開反被嗆：是正常距離

保持社交距離，既避免細菌病毒傳染風險，但同時也是文明排隊的表現。惟最近1名女子在網上發文，表示自己日前與母親在美國下飛機後排隊入境，卻被身後1名操普通話的疑似內地女子緊貼，對方抱着1名小孩，不停踢到樓主及其母親。樓主最後忍無可忍，遂以普通話問道：「妳可不可以站遠一點？」詎料被對方反罵：「這是正常的距離！難道我要站一米遠嗎？」樓主大感無奈，表示雙方的罵戰沒有升溫，但在文中慨嘆「點解啲大陸人排隊要黐到實一實？」。



樓主兩母女在美國機場排隊入境時，身後站着1對疑似內地夫婦，其中的女子手上抱着小孩，「個女人係咁黐到勁埋，抱住個細路，咁個細路就係咁踢到我同我阿媽」。（示意圖 / 資料圖片）

女子抱小孩緊貼前方

該名香港女子在Threads上發文分享事件，表示早前乘搭飛機到美國，下機後排隊等候過關。當時她與母親同行，身後則有1對疑似內地夫婦，其中的女子手上抱着小孩，「個女人係咁黐到勁埋，抱住個細路，咁個細路就係咁踢到我同我阿媽」。樓主稱自己沒有立即喝止，而是在排隊一會後才忍受不住，以普通話質問對方「妳可不可以站遠一點？」。

過往內地人排隊時，不分男女都會出現「前胸貼後背」的情況，近年已不多年。（網上圖片）

普通話女子反生氣：妳太過分了！

不料，樓主形容對方立即發難，以普通話喝斥「我看見妳我都生氣了！妳太過分了！這是正常的距離！難道我要站一米遠嗎？」。樓主稱當下沒有回罵，惟該名女子還想繼續罵，「最後變咗同個老公嘈」。樓主在文中慨嘆該名女子的態度是「大聲就贏」，又指事隔不久，職員另開新的排隊隊伍，「我同阿媽就甩難了」。

過往內地人排隊時，不分男女都會出現「前胸貼後背」的情況，近年已不多年。（網上圖片）

網民解畫：驚死俾人打尖

不少網民紛紛留言批評相關女子，認為其行為沒有公德心，「真係好煩，點解會貼到實一實，夏天係最攞命」、「雖然我係廣州人，但其實我真係好煩啲人企咁埋，又唔係無位」、「習慣，驚死俾人打尖，早期在迪士尼仲癲，熱到一身汗係都要貼住你個身」、「佢哋無香港人嗰種距離感，就算有身體接觸都冇所謂，同埋應該係驚俾人打尖」、「妳只要大力向後踩一下佢地哋就會知咩叫正常距離」、「答佢『妳說了算，就是一米遠啦』」。

過往內地人排隊時，不分男女都會出現「前胸貼後背」的情況，因怕被別人打尖，但近年情況已不多年，排隊時前後都會保留一定空間。