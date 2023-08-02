嘔心？排隊遭胖男肚腩頂背　港女斥性騷擾：想吐　1句公審掀爭議

【性騷擾】到香港迪士尼遊玩遇上不快經歷的確影響心情，有港女在小紅書發文，指她與朋友到迪士尼遊玩時，被一名內地男遊客「肚腩掂着我背脊」。她於是問對方是否可「保持返啲距離」，對方卻扮聽唔到並插隊，她無奈下只能作罷，「由於唔想影響心情，我哋冇出聲」，事後發文批評對方「性騷擾」，直指「真的有被惡心到……我到現在想到都想吐」。

帖文引來網民熱議，不少人感同身受，「我都試過，常常貼背式排隊很惡心」、「沒有距離感意識的」；也網民認為男子行為雖然「惡心」，但毋須上綱上線到「性騷擾」層面。



到香港迪士尼遊玩遇上不快經歷的確影響心情。（資料圖片）

該港女於小紅書以「香港迪士尼被內地遊客性騷擾」為題發文，講述近日到迪士尼遊玩的不快經歷。她表示，當日到迪士尼排隊時，遇到一個內地男遊客帶着約10歲女兒一同排隊，然而男子之後的舉動令她感到相當惡心，「變態佬。大人變態，小孩也是沒什麼素質」。

該港女於小紅書以「香港迪士尼被內地遊客性騷擾」為題發文，講述近日到迪士尼遊玩嘔心經歷。（示意圖/資料圖片）

樓主憶述，男子一直找機會貼着她們，「一直逼上前，用佢個肚腩掂着我背脊，我fd（friend，朋友）都話俾佢黐着」。由於看不到附近有工作人員，樓主於是用普通話向男子提出「可否保持返啲距離」，惟男子「扮聽唔到」。

直至樓主差不到排到隊頭時，男子更「打尖」插隊到她們前面，樓主雖不忿男子做法，但怕「打不過」對方，加上不想影響心情，故沒有出聲阻止，任由對方「打尖」，「同埋佢喺前面，就冇得黐着我哋行」。不過樓主事後批評男子行為屬「性騷擾」，直斥「一個挺着啤酒肚的中年油膩男，真的有被惡心到，我到現在想到那父女都想吐」。

樓主事後批評男子是「性騷擾」，直斥「一個挺着啤酒肚的中年油膩男，真的有被惡心到，我到現在想到那父女都想吐」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，不少人感同身受，「我都試過，常常貼背式排隊很惡心」、「沒有距離感意識的」、「明明天氣好熱，企開啲起碼通下風，冇咁焗，但佢哋就係黐埋嚟」、「我上次排小小世界都係咁！後面一個女人帶住個小朋友，個小朋友係咁整到我同我朋友，個阿媽又唔理，又係黐得好埋，心諗同性啫，少少距離都要嘅」；也網民認為男子行為雖然「惡心」，但毋須上綱上線到「性騷擾」層面。