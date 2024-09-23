福田口岸MMA！疑打尖爭執　2男纏鬥波及途人　職員勸止後續更狂

【福田口岸／MMA】北上熱潮持續，周末有大量港人經各口岸出入香港和內地，人頭湧湧。本港網絡凌晨起瘋傳1段「福田口岸MMA」影片，指福田口岸通道有2名男子疑因打尖問題爭執衝突，並沿通道邊前進邊纏鬥波及途人；其間有職員上前叫「不要動手」，但2人繼續沿通道纏鬥，當中處於劣勢的灰衣男子高呼「「別讓他走」、「一定要報警」，途人則再被波及，引起鼓譟。



影片引來網民熱議，「打尖又真係乞人憎」、「又係打尖？好似趕住投胎咁，左插又插隊」、「喺喺呢啲地方打架。公安隨時可以告你『擾亂公安秩序、尋釁滋事』行政拘留，真係好XX」。



本港瘋傳1段「福田口岸MMA」影片，指福田口岸通道有2名男子疑因打尖問題爭執衝突。（影片截圖）

福田口岸通道2男纏鬥波及途人

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布該段49秒影片，留言「福田口岸中國人VS中國人冤冤相報何時了？」。

影片見到，福田口岸通道上人來人往，1名較矮小的灰衣男正阻擋高大的眼鏡男前進，但被對方一手推開撞向欄杆，波及途人。灰衣男向途人道歉後追上眼鏡男再阻擋，2人糾纏在一起，但灰衣男明顯力有不及，被眼鏡男壓着前進，旁邊的人或被波及，或爭相走避，也有途人表示「蠢，幾廿個攝像頭」。

影片見到，福田口岸通道上人來人往，1名較矮小的灰衣男正阻擋高大的眼鏡男前進，但被對方一手推開撞向欄杆，波及途人。（影片截圖）

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職員勸阻 途人鼓譟：後生仔打人啊

這時有職員隔着欄杆叫他們「不要動手」，眼鏡男趁機掙脫灰衣男前進，灰衣男隨即追上阻擋高呼「別讓他走」。眼鏡男見狀從後箍起灰衣男前進施展下馬威，但灰衣男仍未放棄，高呼「一定要報警」。途人則鼓譟，也有人說「後生仔打人啊」、「仲打人？」。

這時有職員隔着欄杆叫他們「不要動手」。（影片截圖）

網民：打尖乞人憎

影片引來網民熱議，「打尖又真係乞人憎」、「又係打尖？好似趕住投胎咁，左插又插隊」、「喺喺呢啲地方打架。公安隨時可以告你『擾亂公安秩序、尋釁滋事』行政拘留，真係好XX」。