下周有風？歐美氣象預測國慶日有熱帶氣旋＋颱風路徑　天文台咁講

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／西馬侖／HKO／GFS／ECMWF／ICON】10月南海還有熱帶氣旋移近？根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，星期日至下星期一（9月29日至9月30日）會有1個熱帶氣旋掠過台灣南部，並往西南方向移動，下星期一國慶日（10月1日）最近香港。之後GFS預測該熱帶氣旋會往越南方向移動，ECMWF則預測較接近海南島。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主引述GFS及ECMWF數據指出，依照氣壓值來說，這可能是今年1個新颱風，「今年第16號颱風西馬侖依照，有可能在國慶日假期出現，但還是那句話，這變化空間很大，一般3天的內的變化情況不大，而超過一周時間只能作為參考」。



而天文台表示，受南海北部廣闊低壓槽影響，今明兩日華南沿岸有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，低壓槽上亦可能有低壓區形成並靠近廣東沿岸；隨着該廣闊低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗。



不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。根據本港天文台九天天氣預報，香港今日（9月23日）起未來9天都有幾陣驟雨，暫時離岸及高地最高吹6級風。



美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期日至下星期一（9月29日至9月30日）會有1個熱帶氣旋掠過台灣南部，並往西南方向移動，下星期一國慶日（10月1日）最近香港；之後該熱帶氣旋會往越南方向移動。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

+ 1

歐美模式預測熱帶氣旋10月1日靠近香港

美國全球預報系統（GFS）最新預測，星期日至下星期一（9月29日至9月30日）會有1個熱帶氣旋掠過台灣南部，並往西南方向移動，下星期一國慶日（10月1日）最近香港；之後該熱帶氣旋會往越南方向移動。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測星期日至下星期一（9月29日至9月30日）會有1個熱帶氣旋穿過台灣及菲律賓中間，並往西南方向移動，下星期一國慶日（10月1日）最近香港，強度及路徑與GFS預測稍稍不同；之後該熱帶氣旋會往海南島方向移動。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測星期日至下星期一（9月29日至9月30日）會有1個熱帶氣旋穿過台灣及菲律賓中間，並往西南方向移動，下星期一國慶日（10月1日）最近香港，強度及路徑與GFS預測稍稍不同；之後該熱帶氣旋會往海南島方向移動（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

+ 1

天氣博主：颱風西馬侖或國慶日出現

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」引述GFS及ECMWF數據指出，預計在10月1日時間段，台灣附近有一個1003 hPa氣壓值（熱帶低氣壓級別）出現，「這也說明了EC一直保持低壓活動為主。而GFS倒是給出了一個颱風的趨勢，也是同一個區域」。

博主又說，預計在9月27日時間段增強出1個低壓，過後並且增強，在9月28日時間段可能達到984 hPa（強烈熱帶風暴級別），「依照氣壓值來說，這可能就是今年的一個新颱風」。

，內地天氣博主「環球科學貓」引述GFS及ECMWF數據指出，今年第16號颱風西馬侖可能在國慶日假期出現。（網上圖片）

他續指，過後持續偏西移動，預計在10月3日時間段，可能以964 hPa氣壓值（颱風級別）靠近海南島南部，有可能登陸或者擦肩而過，然後前往越南消失，其次就是在國慶假期還有1個颱風預計在菲律賓東部出現趨勢，「所以，今年第16號颱風西馬侖依照GFS的情況來看，有可能在國慶日假期出現，但還是那句話，這變化空間很大，一般3天的內的變化情況不大，而超過一周時間只能作為參考」。

天文台：或有低壓區形成靠近廣東沿岸

而天文台表示，受南海北部廣闊低壓槽影響，今明兩日華南沿岸有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，低壓槽上亦可能有低壓區形成並靠近廣東沿岸；隨着該廣闊低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗。

未來九天有幾陣驟雨

不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。根據本港天文台九天天氣預報，香港今日（9月23日）起未來9天都有幾陣驟雨，暫時離岸及高地最高吹6級風。