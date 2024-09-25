最慘活春宮！情侶試身室激戰以為無人知　被它出賣全程直擊尷尬了

【活春宮／不雅影片】情侶情到濃時，也要注意場合！社交平台Threads瘋傳1段影片，指1間服裝店試身室內，有1對情侶在「激戰」性交；本以為拉上布簾無人知道，沒想到卻被下方縫隙「出賣」，讓其他顧客全程直擊，拍下過程。而該對情侶完事出來，「臉還裝穩」，讓拍片者直呼，「我真的憋笑會憋出內傷欸，抱歉」。



影片引來網民熱議，笑言「我是你就去不小心打開（布簾）」、「超好笑我一直放大看鏡子的陰影處」；也有不少網民批評該對情侶「無品」、「離譜」、「毀三觀」。



社交平台threads瘋傳1段影片，指1間服裝店試身室內，有1對情侶在「激戰」性交。（影片截圖）

情侶試身室激戰

「若要人不知，除非己莫為。」有台女於社交平台Threads上載1段影片，留言「人生第一次抓到別人在試衣間打砲」。她表示，當日與男友逛服裝店，陪男友到試身室，沒想到發現有情侶在內性交，「原本陪男友去試衣間，想說這間會不會沒有人，往下看有沒有腳，結果看到腳跟一直在動的影子……」。

影片長8秒，見到試身室拉上布簾，但從下方縫隙看到內裏的人除下鞋子，有激烈動作，影子不斷晃動，直至影片結束。

影片見到，試身室拉上布簾，但從下方縫隙看到內裏的人除下鞋子，有激烈動作，影子不斷晃動。（影片截圖）

影片見到，試身室拉上布簾，但從下方縫隙看到內裏的人除下鞋子，有激烈動作，影子不斷晃動。（影片截圖）

影片見到，試身室拉上布簾，但從下方縫隙看到內裏的人除下鞋子，有激烈動作，影子不斷晃動。（影片截圖）

樓主補充，該對情況完事後離開時，「臉還裝穩」，讓她直呼「我真的憋笑會憋出內傷欸，抱歉」。

網民爆笑

影片引來網民熱議，笑言「我是你就去不小心打開（布簾）」、「超好笑我一直放大看鏡子的陰影處」。也有不少網民批評該對情侶「沒錢開房嗎？真沒品」、「離譜」、「毀三觀」。