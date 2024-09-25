港女大鬧台北車站！忘儲物櫃密碼怒吼職員：我是有錢人　後續更衰

台灣及本港網絡近日瘋傳多段影片，指台北車站有1名相信是香港女遊客，因忘記置物櫃密碼無法打開櫃子取回寄放行李，尋求置物櫃公司職員協助，卻不滿確認流程繁複，竟大鬧車站腳踢櫃門，更怒吼職員，其間強調「我是有錢人」。最終港女更不願意按規定投錢付款，把紙幣強行塞到職員手裏，導致紙幣掉在地上，港女則拿着行李離開怒吼「走開吧！」。



影片引來台灣及香港網民公憤，批評港女行為離譜，「點解會咁失禮人哋」、「影衰晒香港人」、「永久禁入台灣」、「有時候真係要多啲耐性同理解，唔好因為一時情緒影響自己同其他人嘅心情，大家互相體諒會好好多」。也有人從口音猜測她是否真的香港人。



而台灣媒體引述鐵路警察表示，針對這種情況，「置物櫃公司依法可以提告公然侮辱和毀損告訴」。



台灣及本港網絡近日瘋傳多段影片，指台北車站有1名相信是香港女遊客，因忘記置物櫃密碼無法打開櫃子取回寄放行李，尋求置物櫃公司職員協助，卻不滿確認流程繁複，竟大鬧車站腳踢櫃門，更怒吼職員，其間強調「我是有錢人」。（影片截圖）

港女大鬧台北車站

綜合台灣媒體報道，事發上周四（9月19日）下午3時許，台北車站有1名相信是香港女遊客忘記了置物櫃密碼，無法打開櫃子取回寄放行李，於是尋求置物櫃公司職員協助。

職員多番確認是否該櫃物主本人、寄物時間和寄放物，港女卻不滿置物櫃公司確認流程太繁複，情緒大暴走，不斷「大吼大叫」，除了腳踢置物櫃，更拿錢丟職員。

港女不滿置物櫃公司確認流程太繁複，不斷「大吼大叫」，怒吼職員。（影片截圖）

港女怒吼職員：我是有錢人！

從網上流傳影片見到，該名穿黑色背心白色長裙港女，正站在置物櫃前與職員爭執，職員表示「東西又不是我放的，我怎麼會知道是不是妳的，所以我要跟你確定」，港女隨即怒吼「我剛才不是告訴妳（職員）了嗎？灰色！」。職員再向港女確定「是妳確定了嗎？」，港女手指指回應「我確定了！我確定！我確定！」，職員於是幫櫃子解鎖。

影片見到，該名穿黑色背心白色長裙港女，正站在置物櫃前與職員爭執。（影片截圖）

另1段影片見到，該港女取出行李後，大力踢向正關閉的櫃門，並問職員「總共多少錢」，更聲稱「我是有錢人」。職員回覆400台幣（約102港元），港女竟把紙幣強行塞到職員手裏，導致紙幣掉在地上。職員提醒要投錢付款，「等一下哦，這個是妳沒有投錢的」，但港女沒有理會，拿着行李離開，走前回頭咆哮「走開吧！」。影片至此結束。

另1段影片見到，該港女取出行李後，大力踢向正關閉的櫃門。（影片截圖）

網民鬧爆：影衰香港人

影片引來台灣及香港網民公憤，批評港女行為離譜，「唔核實畀錯咗第二個咁點？」、「點解會咁失禮人哋」、「影衰晒香港人」、「永久禁入台灣」、「有時候真係要多啲耐性同理解，唔好因為一時情緒影響自己同其他人嘅心情，大家互相體諒會好好多」。也有人從口音猜測她是否真的香港人。

台灣警察：可提告公然侮辱和毀損告訴

而台灣媒體引述鐵路警察表示，針對這種情況，「置物櫃公司依法可以提告公然侮辱和毀損告訴」。