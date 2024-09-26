違泊被抄牌　內地男求取消罰單：買菠蘿包吃不消　警察1句KO獲讚

違例泊車被抄牌是平常事，但本港網絡瘋傳1段影片，元朗有駕駛保時捷（Porsche、波子）的普通話男子，因違例泊車被抄牌，於是向警察求情指自己因為買菠蘿包才會離開車輛，又稱無法承擔320元罰款，希望能取消罰單，「我也吃不消啊，這300多塊」。不過警察未有遂意，「以4字回應」，普通話男最終說「好吧好吧」就駕車離開。



影片引來網民熱議，認為警察做法正確，「以為講普通話就可以免單？」、「揸波子無錢交$320？」、「可以告阻差辧公」；也有人笑言「呢個菠蘿包貴」、「菠蘿包送牛肉乾」。另有網民質疑是擺拍博流量，「為咗流量，乜都夠膽死」、「對話內容根本喺度玩嘢」。



本港網絡瘋傳1段影片，元朗有駕駛保時捷的普通話男子，因違例泊車被抄牌，於是向警察求情希望能取消罰單。（影片截圖）

普通話男求取消抄牌罰單

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載1段26秒影片，留言「玩嘢啊」。

影片見到，現場為元朗街道，以副駕駛座角度拍攝。影片中，1名普通話男子正駕駛保時捷，單手控制軚盤，另1隻手拿着「牛肉乾（違例泊車罰單）」，一見到警察就停車問「大哥，我剛買菠蘿包，這個（違例泊車罰單）能取消嗎？我買菠蘿包」。

影片中，1名普通話男子正駕駛保時捷，單手控制軚盤，另1隻手拿着「牛肉乾（違例泊車罰單）」，一見到警察就停車。（影片截圖）

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警察走近看一看罰單，問「買菠蘿包？」，普通話男回應「買菠蘿包剛剛，對，我就（離開車輛）一會會，真的就一會會」，又稱「我雖然今天股票漲了，我也吃不消啊，這300多塊」。

雖然普通話男不斷求情，但警察聳聳肩表示「無辦法喇」，之後轉身走遠，普通話男則回應「好吧好吧」，駕車離開。

普通話男求情取消罰單不果，駕車離開。（影片截圖）

網民笑：菠蘿包送牛肉乾

影片引來網民熱議，認為警察做法正確，「以為講普通話就可以免單？」、「自己同法官講囉」、「揸波子無錢交$320？」、「違例泊車好快走就唔使抄？」、「可以告阻差辧公」。也有人笑言「呢個菠蘿包貴」、「菠蘿包送牛肉乾」、「揸波子就唔好計啦，一缸油都等於幾張」。

另有網民質疑是擺拍博流量，「呢啲又係為流量而拍的」、「為咗流量，乜都夠膽死」、「對話內容根本喺度玩嘢」。