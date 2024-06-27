TESLA違泊被抄牌　司機稱識「退休警司」　遭交通警1句KO下場更慘

違例泊車當然會被「抄牌」，誰都沒有特權！本港網絡流傳1段影片，見到有TESLA私家車在雙黃線違泊，1名交通警員上前「抄牌」，結果交通警卻被多名白衣人包圍，而TESLA司機聲稱自己認識「退休警司」，又譏諷「有粒花先同我講嘢啦，X樣！」。



不過，交通警員未有被嚇怕，明言「我唔驚佢退休警司喎，我而家現職警察喎」，更安排拖走車輛「驗車」，強調「我揸正嚟做㗎啫」。最終交通警繼續抄牌，司機及其他人未有再阻攔。



影片引來網民熱議，大讚交通警做得好，「警察哥哥好嘢，支持你！」、「支持香港警察專業執法」；也有網民批評，「想用前警司身份，妨礙警察執行公務？」、「知法犯法」、「告多佢1條妨礙司法公正啦」。



本港網絡流傳1段影片，見到有TESLA私家車違泊雙黃線，1名交通警完上前「抄牌」結果被人包圍。（影片截圖）

本港網絡周三（6月26日）起流傳該段55秒影片，見到1架黑色TESLA私家車違泊雙黃線，前方有1輛警車，交通警員正在拍照留紀錄。

TESLA私家車違泊雙黃線。（影片截圖）

畫面一轉，見到交通警員站在TESLA旁邊，被多名白衣男子包圍，車上司機言談間聲稱「認識退休警司」，又譏諷「有粒花先同我講嘢啦，X樣！」。不過交通警員未有退縮，向包圍他的白衣人明言：「我唔驚佢退休警司喎，我而家現職警察喎，佢退休㗎咋喎！」，說畢更表示要「拖車」，「得，我安排埋佢去驗車」。

面對TESLA司機聲稱認識「退休警司」，交通警員未有退縮，堅持執法。（影片截圖）

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白衣男子聞言「拍膊頭」想勸止，但交通警員表示「我揸正嚟做㗎啫。有咩問題我揸正嚟做」，另1名交通警員則在查問司機。最終交通警繼續抄牌，司機及其他人未有再阻攔。

影片引來網民熱議，紛紛大讚交通警做得好。（影片截圖）

影片引來網民熱議，紛紛大讚交通警做得好，「就算現職警司、法官，違規就要抄！盡忠職守的阿sir」、「警察哥哥好嘢，支持你！」、「支持香港警察專業執法」。

也有網民批評司機離譜，「為咗區區$320咁勞嘈！」、「想用前警司身份，妨礙警察執行公務？」、「告多佢1條妨礙司法公正啦」。