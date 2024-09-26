小紅書女驚揭$3861電費單　4人合租單位用咁多電　網民推測這原因

【天價電費單／冷氣機】除了柴米油鹽醬醋茶，日常生活開支還包括各種賬單，最近1名在港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，直言「打開電費賬單的時候天都塌了…」。據其上傳的照片顯示，共43天的電費單應繳金額為3,861元，嚇得她直呼「感覺是在家裏用10個冰箱藏屍才能達到的程度」，引來網民熱議。



最近1名在港就讀碩士課程的女子在小紅書發文，並上傳照片，顯示共43天的電費單應繳金額為3861元。（小紅書圖片）

該名女子在小紅書以「打開電費賬單的時候天都塌了…」為題發文，又上傳1張照片，顯示一共43天的電費單，金額為3,861元，其中包括1,100元的「應繳現金按金」。樓主不禁在帖文直呼「感覺是在家裏用10個冰箱藏屍才能達到的程度，我不會在家裏再多待任何一秒鐘……這是合理的嗎？」。

其後樓主再留言補充，指她與另外3名碩士生合租一單位，屋內有4部冷氣機，但他們在白天大多都要上課，根本不會留在住宅用電，故認為大部份的用電量出自於冷氣機，「窗機比我想得費電多了」、「4個窗機但應該不會24小時開吧，因為大家白天都有課，但不排除有室友離開之後不關」。

樓主不禁在帖文直呼「感覺是在家裏用十個冰箱藏屍才能達到的程度，我不會在家裏再多待任何一秒鐘……這是合理的嗎？」。（《總理與我》劇照）

帖文引來不少網民留言，並認為問題出自舊式冷氣機，而且當中有1,000元屬按金，換算下來不算太貴，「舊的窗口機很費電」、「電費單兩月計算的，也就兩千多，有一千是電費按金」、「之前朋友租房，看見老舊窗口機，果斷自費換了新一新的窗口機，就是為了能省電」、「換冷氣機是明智之選」。另外，有網民則直言該電費非常合理，「正常價格呀」、「我住工業大廈，電費押金交了4,700（元）」、「最近這一期大家好像都很貴，我也第一次突破1200（元）」。