旅客過度投餵！大象太胖重達Ｘ噸 無法站立需挖泥機「托入醫院」
撰文：李納德
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動物超重一定會出問題！泰國1頭60歲大象因為被遊客過度投餵超重，體重逾3噸，被迫轉移到棕櫚種植園，日前牠躺下後站不起來，恐危及性命。飼主找來救援人員用繩子捆綁好大象，再出動挖泥機吊起讓大象站立，但其象腿已無法支撐體重，救援3小時裏牠一直在流淚。飼主最終為牠注射止痛藥，讓挖泥機直接托起大象到醫院治理。
泰媒報道，9月21日，甲米府（Krabi）多部門共同營救60歲母象龐布米（Pangboonmee），牠胖到站不起來，最終要出動挖泥機。救援人員趕到譚蘇亞威帕薩那（Tham Suea Wipassana）佛寺的棕櫚種植園內，龐布米由前一晚起躺下後就一直無法站起，飼主擔心會危及其性命。
大象主人頌蓬（Somporn Prasert）指，龐布米原本生活在布吉的大象營地內，參觀的遊客會餵牠吃水果和竹蔗，牠很少走路運動，一直住在狹小圍欄內，嚴重超重達3噸。過去1個月，主人將龐布米轉移到棕櫚園內安頓，正讓牠適應新環境，未料20日晚牠躺下後未能站起來。
頌蓬此前已聯絡大象醫院，無奈院方未能安排獸醫前往，他向鎮長求助，對方協調到泥土機將大象送院。
救援逾3小時 大象一直流淚
救援人員先用繩索將龐布米捆綁好，再用挖泥機的伸縮臂將牠吊起，但象腿已無力支撐其身體重量。救援人員之後試用挖土機的鏟協助龐布米站起，長達3小時的拯救過程中，龐布米不停流淚，疑是捆綁方式不正確導致牠疼痛。
飼主為牠注射藥物止痛，並讓救援人員重新調整繩索，以免吊起的過程傷到大象，還找來了訓象師檢查繩索捆綁方式，可惜始終未能幫龐布米自行站立，最後要用挖泥機整隻象托到醫院救治。
（綜合）