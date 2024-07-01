2000磅大象發怒！馴象師遭撞狂踩　長鼻捲起拋地亡　事發影片曝光

印度發生大象殺人事故！當地1名馴象師在非法大象園工作期間，1頭約重2,000磅的成年雌性大象懷疑發怒，先撞倒馴象師，繼而伸象腿多次狂踩，甚至用象鼻將馴象師捲起，再將他隨意拋落地上。現場其他人見狀大驚，上前幫忙救人，惟馴象師送院後傷重不治。事發過程被現場閉路電視拍下，片段其後在社交媒體瘋傳，引來各界譁然，這是當地第二宗馴象師被大象襲擊的案件，當局正展開調查，同時勒令涉事大象園停止運作。



巴拉克里希南用幼藤條輕打象身。（網上影片截圖）

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事件發生在喀拉拉邦（Kerala）伊都基縣（Idukki），62歲馴象師巴拉克里希南（Balakrishnan）在非法大象園「喀拉拉邦農場」（Kerala Farm）工作，事發於今年6月20日傍晚6時許，巴拉克里希南嘗試安排大象移動到不同位置，以便遊客騎上，懷疑大象突然發怒，因而發生事故。

相關閉路電視片段長約1分鐘，片中可見，巴拉克里希南用幼藤條輕打象身，但大象突然將他猛撞，然後伸出象腿多次狂踩，巴拉克里希南最初倒地時仍然清醒，嘗試用手撐地起身，但始終不敵大象攻勢，逐漸失去反應。大象其後用象鼻吊起巴拉克里希南，當時巴拉克里希南已無知覺，繼而被隨意拋到地上。其場其他人士見狀表現驚慌，走近大象了解及幫忙救人，影片到此結束。

巴拉克里希南傷重不治。（網上圖片）

據悉，巴拉克里希南事後昏迷送院接受搶救，最終傷重不治，人員在醫院剖屍確定死因，驗屍後交由死者家屬處理身後事。

據了解，涉事成年雌性大象拉克什米（Lakshmi）今年53歲，大約重2,000磅，並非首次攻擊馴象師，該雌象和事發現場的其他大象一樣，都沒有登記在印度動物福利委員會名冊上，涉事大象園負責人事後被要求送到果塔延縣（Kottayam），在國家林業局進行登記，國家林業局正調查事件，勒令該場地暫停營業。

今次意外是當地第二宗馴象師被大象襲擊的事件，有消息人士透露，伊都基縣共有8個類似大象園，合共有35頭大象，以供遊客騎上，但只有其中4間才在動物福利委員會註冊，估計當局將會嚴厲執法。

（綜合）