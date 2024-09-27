內地女坐的士1舉動　遭司機罵到路中趕落車　怒爆真相斥：神經病

的士載客問題常惹爭議。本港網絡近日瘋傳1段影片，指有身穿熱褲的內地女遊客本想乘坐的士到山頂，卻因為路線問題與司機爭執，她於是打開手機導航，沒想到司機即時火起，罵到她要在路中心下車。怒火中燒的內地女隨後登上另一輛的士，並向這車司機怒斥前車不是，大罵「神經病來的，真的氣死我了」，司機則安慰她「不要生氣」。



影片引來網民熱議，質疑前車是「兜路」及「拒載」，「的士唔識去山頂？」、「妳用導航佢就兜唔到路，當然掃妳落車」、「兜路俾阿姐識穿」。



本港網絡近日瘋傳1段影片，指有身穿熱褲的內地女遊客本想乘坐的士到山頂，卻被司機罵到在路中心趕下車。（影片截圖）

內地女在馬路中心被趕下的士

有的士司機於YouTube上載1段約1分鐘「車cam（行車記錄器）」影片，留言「前面的士攪到靚女嬲嬲豬落車，結果上咗我車了」。

從影片見到，當時正值晚上，樓主駕駛的士沿中環皇后大道中前進，駛到渣打銀行附近時，前方的士突然在中線停下，不一會就有人大力打開車門從後座走出馬路中心，原來是1名穿熱褲的長髮內地女遊客。

內地女被的士司機罵到路中心趕下車過程逐格睇▼▼▼

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涉事的士司機稱不懂路去山頂

內地女一下車，前方的士即時開車離去，她呆一呆後，為安全計走到路邊截停樓主之的士。上車後，內地女表示要到山頂，並即時連珠炮發力怒罵前車不是，大爆被趕下車真相，原來是前車司機聲稱不懂去山頂的路，於是她打開手機導航，詎料被對方責罵至下車。內地女一口氣怒說：「他（前車司機）不知道（路），我開導航，他就罵我，一個神經病說什麼妳刪掉妳的導航，明明剛剛從那邊，我說你上這邊，他非得落下來，然後我就開導航給他，他說讓我刪掉導航，我說你不認識路，我開導航有什麼了？」。

樓主邊聽邊開車，安慰內地女說「不要生氣」，內地女則怒氣未止，大罵「神經病來的，真的氣死我了」，影片至此結束。

影片引來網民熱議，有人質疑前車是「兜路」及「拒載」。（影片截圖）

網民斥前車司機疑兜路拒載

影片引來網民熱議，有人質疑前車是「兜路」及「拒載」，「的士吾識去山頂？」、「你用導航佢就兜唔到路，當然掃你落車」、「兜路俾阿姐識穿」。也有網民笑言「暖男出現，一段愛情咁就出現咗」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第37(d)條，的士司機如無合理辯解，不得在接受租用駛往指明的目的地時，沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往該目的地，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。另根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)第45(1)(i)條，的士司機不得無理延誤行程，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。

根據的士司機違例記分制度，「故意拒絕或忽略接受租用」、「拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方」，可記10分；「兜客」、「沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地（兜路）」，則會記5分。（影片截圖）

的士兜路拒載可記分

而根據的士司機違例記分制度，「故意拒絕或忽略接受租用」、「拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方」，可記10分；「兜客」、「沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地（兜路）」，則會記5分。

記分制下，當的士司機在任何2年期間被記的分數累計至指定水平，便會觸發相應行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向該人送達1份的士司機違例記分提示；若被記10分或以上，該人亦會收到1份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。如該人無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。

另外，若被記15分或以上，該人可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。