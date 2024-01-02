乘客電召85折的士　司機到埗按錶收費報警　後續更狂：睇你點收錢

「八五折」的士問題常惹熱議，本港網絡瘋傳2段影片，指有乘客電召「八五折」的士由觀塘到屯門，而到埗後司機要求按錶收費收取「正價」，觸發雙方爭執，其間不斷爆粗指罵司機，「你唔好接單啊嘛，咁X有型。唔好接八五的啊嘛」、「X你老X啊，我睇你點樣收我錢啊，張單呢？畀埋張單我啊，無單我唔畀錢㗎，CALL警察嚟啊」。僵持不下，司機無奈表示不收錢，惟乘客沒有罷休，繼續狙擊司機，司機於是報警，乘客則繼續辱罵司機，之後在車外徘徊。

影片引來網民熱議，不少人批評乘客行為離譜，「有錢call Uber，or自己買架車請私人司機，使乜call的士。仲要侮辱人」、「擺明喺度挑釁」、「遇着呢啲乘客，真係唔好彩」。也有網民認為司機與乘客同樣有問題，「一個要call八五折但又要扮有錢，一個接八五折單又要按錶收費？咁即係2個都西喎」。



本港網絡瘋傳2段影片，指有乘客電召「八五折」的士由觀塘到屯門，而到埗後司機要求按錶收費收取「正價」，觸發雙方爭執。（影片截圖）

網上流傳影片共有2段，指有乘客電召「八五折」的士由觀塘到屯門掃管笏掃管笏路99號上源5A座，到埗後司機要求按錶收費收取「正價」，觸發爭執，其間不斷爆粗指罵司機。

第1段影片見到，坐在後座、穿白色裇衫藍色牛仔褲男乘客正用手機對着司機拍攝，司機則反拍男乘客說「呢位客人不斷講粗口，仲要call八五折的」。乘客聞言反嗆「你唔好做八五折的啊嘛！」，司機反駁「唔好意思啊，上車嗰刻已經講咗按錶收費㗎喇……放心啦，我無話做八五折的，不過你乞衣地話要call八五折之嘛」，乘客則揶揄「咁你唔好接啊嘛，乞衣。你唔好接單啊嘛，咁x有型。有錢你唔好揸的士啊嘛，唔好接八五的啊嘛」。

第2段影片見到，的士已打開車門，但男乘客繼續指罵司機「X你老X啊！我睇你點樣收我錢啊！張單呢？畀埋張單我啊，無單我唔畀錢㗎，CALL警察嚟啊」。司機表示「咁你唔好畀啦」，乘客回應「我唔會唔畀喎。我要你畀單我啊而家！攞單畀我啊，X頭，X你老X！」。

僵持不下，司機無奈想不收費了事，「我唔收你錢啊，走啦」，惟男乘客繼續狙擊，「我有錢畀啊！我而家無錢畀咩？我要畀錢啊而家！」，司機即明言「我無單畀你，唔收你錢，得未啊？」。

然而男乘客未有罷休，司機最終報警，乘客則繼續辱罵司機，「報啦！無錢唔好揸的士啊嘛！唔好X接單啊嘛！知唔知啊，咁X晦氣」。司機回應「報咗警㗎喇！」，男乘客則怒爆「我而家唔係唔肯畀錢啊，你唔X收啊，我而家可以畀錢啊，你老X臭X！乜X嘢啊？嚇鬼啊而家？唔好郁車啊！報警，X你老X！」，與男乘客同行女子亦加入戰團爆粗。之後男乘客在車外徘徊直至影片結束。

男乘客在車外徘徊直至影片結束。（影片截圖）

根據「HKTaxi」資料，觀塘到屯門掃管笏掃管笏路99號上源5A座一般收費230元至270元，八五折後車資195元至230元，相當於節省35元至40元。

根據「HKTaxi」資料，觀塘到屯門掃管笏掃管笏路99號上源5A座一般收費230元至270元，八五折後車資195元至230元，相當於節省35元至40元。(「HKTaxi」)

影片引來網民熱議，不少人批評乘客行為離譜，「乘客話人無錢，但自己又要 攞八五折，邊個窮啲究竟？」、「無錢就行路啦」、「有錢call Uber，or自己買架車請私人司機，使乜call的士。仲要侮辱人」、「一上車話按錶收費，唔啱咪落車囉，係咁X好有型咩？」、「條X樣擺明喺度挑釁」、「其實話唔收錢已經讓晒步，仲要人生攻擊，小學雞咩」、「遇着呢啲乘客，真係唔好彩」。

也有人認為司機及乘客都有問題，「1個要call八五折但又要扮有錢，1個要接八五折單又要按錶收費？咁即係2個都西喎」。