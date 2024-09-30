招財貓！牠叼來刮刮樂彩票　主人爽中呢個數　網民：如何教我的貓

難道這就是傳說中的招財貓？外國有女子飼養了1隻活潑好動的貓咪，牠經常會離家出走，並從外「偷竊」再將戰利品帶回家送給她。日前貓咪再度外出，回來時已是夜晚，只見貓咪口中叼了1張紙，好奇查看下發現竟是1張中獎10英鎊（約104港元）的刮刮樂彩票，令主人發了筆開心橫財。有網民大讚貓咪聰明，「自己的罐罐自己賺」、「好樣的，還要付房租！」，亦有人對此表示羨慕，「請問我該如何教我的貓學會這項技能」、「這就是招財貓」。



英國有貓咪叼1張中獎的刮刮樂回家，讓主人意外中10英鎊。（「meganchristiann」TikTok影片截圖）

貓咪叼中獎刮刮樂回家

綜合外媒報道，英國33歲女子梅根（Megan Christian）飼養了1歲大，名為「小猴子（Monkey）」的貓咪。由於貓咪有「偷竊」習慣，經常會外出並將各種禮物帶回家送給她，過往就曾送贈香煙、衛生棉、咖啡及食物等等，因此她不時會在TikTok帳號「meganchristiann」分享貓咪偷回來的戰利品。

近日梅根於TikTok帳號上傳影片，見到貓咪再次外出，回來時口中叼了1張紙，她於是在窗邊詢問對方：「小猴子，你跑去哪了？你帶了什麼東西？」當她接過紙張後，居然是張已經刮開的刮刮樂彩券，她好奇之下查看中獎與否，意外發現彩票刮中10英鎊。

彩票已刮開兼中獎

從影片可見，那張刮刮樂分為2部分，其中上方部分設有2個中獎圖案，包括鑰匙和水樽，而顧客只要刮出相應的圖案即可中獎，明顯看到刮刮樂被人刮出1個鑰匙圖案，先中獎5英鎊（約52港元）。至於另一部分，則需於同一長格內刮出2個相同圖案，而其中一格明顯出現2間房屋圖案，故再次中獎5英鎊，因此合共可獲10英鎊。

網民：正宗招財貓

貓咪「偷竊」習慣讓梅根哭笑不得，亦引來網民留言，紛紛讚揚貓咪懂事，「自己的罐罐自己賺」、「好樣的，還要付房租！」、「請問我該如何教我的貓學會這項技能」、「我也想要一隻這樣的貓！」、「我的貓只會在我的地毯上撒尿，抓我的沙發」。不少貓迷盛讚「小猴子」是正宗招財貓，「真正的貓來富」、「很懂得聞到錢的神貓」、「不管你家貓今天是不是真的會偷竊，這就是招財貓」。

（綜合）