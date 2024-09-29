女子巴士車廂內吸電子煙！片段瘋傳網民鬧爆　法例列明可罰$XXXX

共工交通工具早已禁煙多時，但竟然有人敢在巴士上吸電子煙（加熱煙）！日前有網民搭乘巴士時，於車廂內發現有女子暗裏吸加熱煙，而具她對面還有其他乘客，樓主看不過眼於是拍片，並將片段放到網上群組公審，直斥「阿姐，你知唔知喺巴士食煙係犯法㗎？仲要食加熱煙」。片段引來網民譴責，紛紛狠批「而家好多人以為食電子煙（加熱煙）時人哋唔知道」、「短短幾個字都忍唔住」、「成個道姑咁」、「應該即時舉報佢」。



根據香港法例第371章 《吸煙(公眾衞生)條例》第4條「禁止在公共交通工具內吸煙」，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為（包括加熱煙），違例者可被罰款1,500元。



有女子深夜搭乘巴士時，於車廂內吸加熱煙，遭網民炮轟。（FB「突發馬路車cam大全」影片截圖）

車廂內邊講電話邊吸加熱煙

有網民周四（９月26日）在facebook群組「突發馬路車cam大全」發帖，上傳長約41秒片段，指於9月26日凌晨時份搭乘九巴，由藍田開往觀塘安泰邨的213M路線，在車廂看見有女子吸食加熱煙，故質疑「阿姐，你知唔知喺巴士食煙係犯法㗎？仲要食加熱煙」。

片中所見，該女子坐於4人座位，她右手拿着電話，相信正和人通話，左手則拿着加熱煙，當時其對面座位仍有位男乘客，但她無視其他乘客，狀似不為意間吸食加熱煙，見到最少2次把煙嘴遞到口中，惹來樓主不滿，繼而拍片放上網公審。

網民建議即時向司機舉報

網民狠批吸煙女的行為，「點都有啲味喎」、「短短幾個字都忍唔住」、「成個道姑咁」、「宜家好多人以為食電子煙（加熱煙）時人哋唔知道，成日都一邊行街一邊食」、「打控煙辦」，亦有人指責樓主偷拍公審舉動，「即刻落去同司機講啦」、「只敢偷拍，可惜可惜」。

根據香港法例第371章 《吸煙(公眾衞生)條例》第4條「禁止在公共交通工具內吸煙」，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為（包括加熱煙），當中包括公共巴士、公共小巴、的士、地下鐵路列車、九廣鐵路列車、輕便鐵路車輛、電車、山頂纜車或渡輪等。任何公共交通工具的司機、指導員、檢票員、收票員或管理人，都已授權執行有關禁煙措施，違例者可被罰款1,500元。

（facebook「突發馬路車cam大全」）