4內地男港鐵月台食煙！上車後1舉動更衰　網民轟：唔罰款唔知錯！

港鐵範圍嚴禁吸煙，但他們卻公然在港鐵月台吞雲吐霧？日前有港男於九龍塘站候車時，目睹多名內地男子在月台吸煙，其間車站有廣播提示，「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」，有人貌似自知理虧，隨即將香煙扔在地上，再踩熄煙頭，但亦有人疑不懂廣東話，與同伴繼續「爽歎煙」。樓主不滿內地男的缺德行為，遂拍片放上網公審。



片段一出即時引來網民群起譴責，「已經成日坐頭等唔拍卡，宜家大膽到可以喺車站月台吸煙」、「識唔X識乜嘢叫入鄉隨俗呀？正X街」、「唔罰款，唔知錯」。其後有疑似同車乘客上傳照片，批評其中1名男子上車後，將熱水壺放在關愛座霸位，怒斥「你飲嘢都算X數，仲要擺X住2個位」。根據港鐵附例，在車站範圍吸煙可被罰款5,000元。



數名疑似內地男子，被拍到於九龍塘站月台吸煙。（threads影片截圖）

4名內地男子於港鐵九龍塘站月台上吸煙

該港男在 threads 上傳短片，語帶嘲諷稱「來根華子（指中華牌香煙，上海菸草集團生產的中高檔香煙）唄，家人們」。片段可見現場是港鐵九龍塘站月台，1名揹斜孭袋，皮膚黝黑的男子左手持有香煙，另外靠近路軌旁，有名穿着白色上衣男子正在吸煙。倘若仔細留意，後方仍有一群相信是同行人士，當中2名男子持香煙。數名男子在交談過程中，一直「一呼一吸」，依片中所見，合共應有4名內地男在月台上吸煙。

有人在車站廣播後將煙扔在地上

未知是否有港鐵職員留意有人在月台吸煙，候車期間車站不斷以廣東話作廣播，提醒「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」，站近路軌男子聞言即時將香煙扔在地上，再以腳踏踩熄火種。不過，另外2名男子可能沒有聽懂廣東話，所以未有理會廣播，繼續將煙放在口中吸食；片中未見有職員上前制止。

月台有職員以廣東話作廣播，提醒「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」。（threads影片截圖）

網民怒斥行為缺德

片段掀起網民非議，直斥「人見人憎！」、「識唔X識乜嘢叫入鄉隨俗呀？正X街」、「已經成日坐頭等唔拍卡，宜家大膽到可以喺車站月台吸煙」、「香港對你們已過份寬容，在新加坡1分鐘內就會給開傳票」、「唔罰款，唔知錯」、「做個良好市民，拎滅火筒」、「即刻過去同佢講吖嘛，擺上嚟把鬼咩？」。有留言就質疑為何港鐵職員未有及時上前勸阻，「職員呢？點解可以無人理」、「呢啲時間就失蹤晒」、「只查飛，不查煙」。

另有相信是同車的乘客在留言區及上傳照片，怒斥「呢條X街我睇佢唔順，你飲嘢都算X數，仲要擺X住2個位」。照片可見，片段其中1名男子坐在某排座位，他將熱水壺放在關愛座座位，並伸長右手橫跨空位握緊扶手，或會令有需要的乘客未能就座。

有同車乘客上傳照片，公審其中1名吸煙的男子，上車後以暖水壼霸位。（threads圖片）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

根據港鐵附例，乘客不得在港鐵範圍內吸煙，違者可被罰款5,000元。（示意圖／資料圖片）

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